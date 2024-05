Equitazione, Karl Cook vince il Gran Premio Roma di Piazza di Siena e si aggiudica il Trofeo “Piero e Raimondo d’Inzeo”

A Villa Borghese colpo doppio dello statunitense Karl Cook, che montando Caracole de La Roque si aggiudica il Gran Premio Roma nell’ambito della manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2024, e porta a casa anche il prestigioso Trofeo “Piero e Raimondo d’Inzeo”.

Doppio netto nel tempo per il binomio statunitense, che nel secondo round fa segnare 38.27 e precede l’austriaco Max Kühner su Elektric Blue P, secondo in 39.58, e la svedese Petronella Andersson su Odina Van Klapscheut, terza in 39.78.

Nessuno tra i 9 binomi italiani al via riesce a rientrare tra i 13 che si giocano il successo nel secondo round: la miglior azzurra è Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle, 15ma nel primo round con 4 penalità in 70.11, mentre Nico Lupino su Iniesta si piazza 23° con 4 penalità in 73.47.

PIAZZA DI SIENA – 91º CSIO ROMA 2024

Gara 10 – CSIO5* Grand Prix Two Rounds (273.4.3-GP) – 1.60m – 500.000 – LR-AA – ROLEX GRAN PREMIO ROMA

1) Karl Cook, USA – Caracole de La Roque 0-0/38.27

2) Max Kühner, AUT – Elektric Blue P 0-0/39.58

3) Petronella Andersson, SWE – Odina Van Klapscheut 0-0/39.78

4) Joseph Stockdale, GBR – Equine America Cacharel 0-0/41.68

5) Gerfried Puck, AUT – Equitron Naxcel V 0-0/43.92

6) Salim Ahmed Al Suwaidi, UAE – Foncetti Vd Heffinck 0-0/44.36

7) Steve Guerdat, SUI – Lancelotta 0-4/40.08

8) Kevin Staut, FRA – Visconti du Telman 0-4/40.75

9) Eugenio Garza Perez, MEX – Contago 0-4/41.80

10) Peter Petschenig, AUT – Ennebel van het Posthuijs 0-4/43.63

11) Daniel Coyle, IRL – Incredible 0-8/40.24

12) Darragh Kenny, IRL – Eddy Blue 0-8/44.43

13) Carlos Hank Guerreiro, MEX – H5 Porthos Maestro Wh Z 0-12/40.59

14) Peder Fredricson, SWE – Sv Vroom de La Pomme Z 0/75.12

15) Giulia Martinengo Marquet, ITA – Delta Del’Isle 4/70.11

16) Jörne Sprehe, GER – Sprehe Hot Easy 4/71.61

16) Rolf-Göran Bengtsson, SWE – Zuccero HV 4/71.61

18) Daniel Deusser, GER – Killer Queen Vdm 4/72.32

19) Shane Sweetnam, IRL – Rr Combella 4/72.54

20) Ali Hamad Al Kirbi, UAE – Cjoxx Z 4/73.20

21) Gregory Wathelet, BEL – Bond Jamesbond de Hay 4/73.36

22) Lillie Keenan, USA – Argan de Beliard 4/73.44

23) Nico Lupino, ITA – Iniesta 4/73.47

24) Aaron Vale, USA – Carissimo 25 4/74.12

25) Victoria Gulliksen, NOR – Mistral van de Vogelzang 4/74.18

26) Zoe Conter, BEL – La Una 4/74.49

27) Ben Maher, GBR – Dallas Vegas Batilly 8/70.89

28) Alise Oken, USA – Gelvera 8/71.77

29) Giampiero Garofalo, ITA – Gaspahr 8/72.38

30) Mario Stevens, GER – Starissa Frh 8/72.50

31) Olivier Philippaerts, BEL – H&M Miro 8/72.70

32) Riccardo Pisani, ITA – Oliver Van’T Heike 8/72.84

33) Kendra Claricia Brinkop, GER – In Time 8/73.39

34) Adrienne Sternlicht, USA – Origa V/H Zuid-Pajottenland 8/73.64

35) Nicola Philippaerts, BEL – Katanga V/H Dingeshof 8/73.69

36) Jana Wargers, GER – Limbridge 8/73.73

37) Thaisa Erwin, AUS – Hialita B 8/74.67

38) Lorenzo de Luca, ITA – Curcuma IL Palazzetto 8/74.75

39) Pieter Devos, BEL – Casual Dv Z 8/74.94

40) Nicolas Pizarro, MEX – Pia Contra 8/76.41

41) Francesca Ciriesi, ITA – Cape Coral 12/70.91

42) Massimo Grossato, ITA – Cash du Pratel 12/72.02

43) Cian O’Connor, IRL – Eve d’Ouilly 12/73.04

44) Jose Antonio Chedraui Eguia, MEX – Con-Cor 12/73.54

45) Willem Greve, NED – Highway Tn N.O.P. 12/75.53

46) Christopher Burton, AUS – Jacksonville Eurohill 13/77.70

47) Emeric George, FRA – Calisco de Terlong 23/91.73

48) Alberto Zorzi, ITA – Cortez Van’T Klein Asdonk Z RET

48) Michael Duffy, IRL – O’ Balou van de Plataan EL

48) Antonio Maria Garofalo, ITA – Conquestador RET