Dove vedere in tv Zverev-Jarry, orario finale ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Gli Internazionali d’Italia più particolari degli ultimi lustri sono giunti alla finale. La giocheranno Alexander Zverev e Nicolas Jarry. Al Foro Italico di Roma, lasciando per un momento da parte i vari dettagli tecnici del match, ce ne sono alcuni statistici che possono essere di particolare interesse.

In particolare, Zverev già ora è il quinto giocatore per numero di finali 1000 raggiunte sul rosso (di più solo Nadal, Djokovic, Federer e Muster). Solo in due hanno atteso di più per rigiocare la finale a Roma: Agassi (1989-2002) e Federer (2006-2013). Per lui l’attesa è durata sei anni. Di contro, Jarry è il terzo cileno in finale nella Capitale, dopo Marcelo Rios (1997 e 1998) e Fernando Gonzalez (2007). Siccome Rios nel 1998 vinse perché Albert Costa, per infortunio, non si presentò in campo, Jarry punta a diventare il primo vincitore cileno che giochi la finale a Roma.

La finale maschile tra Alexander Zverev e Nicolas Jarry si giocherà non prima delle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 in chiaro e su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Domenica 19 maggio

Campo Centrale

Ore 12:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) – Finale doppio ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

NP 13:30 Errani (ITA)/Paolini (ITA)-Gauff (USA)/Routliffe (NZL) [3] – Finale doppio WTA – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Tennis (203)

Ore 17:00 Zverev (GER) [3]-Jarry (CHI) [21] – Finale singolare ATP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now