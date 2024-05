Dove vedere in tv Italia-Brasile, Nations League volley 2024: orario, programma, streaming

Domani, domenica 26 maggio (ore 15.00), si gioca Italia-Brasile, super sfida che chiude la prima settimana della nazionale maschile nella Nations League di volley 2024. Dopo due partite assai convincenti, e il Giappone da affrontare oggi, gli azzurri terminano il loro cammino a Rio contro i padroni di casa, in una rivincita del Preolimpico dell’anno scorso.

Esordio dei ragazzi di Fefè De Giorgi assolutamente positivo contro la Germania, ma la seconda partita contro l’Iran è stata ancora più impressionante. Si è rivista la nazionale campione del mondo e campione d’Europa, con sprazzi di gioco davvero di livello eccezionale e una continuità da provare a tenere da qui a fine agosto. Raccogliere quante più vittorie possibili è fondamentale, per mettere la parola fine alla qualificazione olimpica tramite il ranking FIVB, e iniziare a preparare al meglio l’appuntamento di Parigi.

I due trascinatori degli azzurri sono stai Alessandro Michieletto e Yuri Romanò. Il martello e l’opposto hanno mostrato una condizione invidiabile, con il CT che non ha alternato troppo facendo giocare quasi sempre i titolari, a parte la seconda parte del terzo set contro i teutonici in cui si è visto in campo uno spettacolare Luca Porro. Non si toccano invece cabina di regia, con Simone Giannelli sempre chirurgico e perfetto, e i centrali, spazio del campo riservato a Roberto Russo Russo e Gianluca Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Brasile, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Domenica 26 maggio

Ore 15.00 Italia vs Brasile (Rio de Janeiro) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.