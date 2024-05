Dove passa martedì la tappa Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Dopo il primo giorno di riposo, previsto domani, si snoderà interamente in Campania la decima tappa, la nona in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà martedì 14 maggio 2024, con partenza da Pompei ed arrivo a Cusano Mutri (Bocca della Selva) dopo 142 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.58 e le 17.27. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati martedì dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA NONA TAPPA 14 MAGGIO GIRO D’ITALIA

PROVINCIA DI NAPOLI

14 POMPEI # Start Village 4,6 13.05 13.05 13.05 11:35

25 POMPEI # km 0 0,0 0,0 142,0 13.15 13.15 13.15 11:45

26 P.L. # 5,5 5,5 136,5 13.22 13.23 13.23 11.51

25 Poggiomarino ; sp.64-sp.267 0,8 6,3 135,7 13.23 13.24 13.24 11.52

25 P.L. # 0,3 6,6 135,4 13.24 13.24 13.24 11.53

29 Bv. per Palma Campania : ss.367 5,7 12,3 129,7 13.32 13.32 13.33 12.00

50 Palma Campania # ss.367 3,5 15,8 126,2 13.36 13.38 13.39 12.04

46 San Paolo Belsito : ss.367 5,5 21,3 120,7 13.43 13.44 13.46 12.10

39 Nola : v.Minichini-sp.35 2,0 23,3 118,7 13.46 13.47 13.48 12.13 •

38 P.L. # 0,5 23,8 118,2 13.46 13.48 13.49 12.38

41 P.L. # 1,7 25,5 116,5 13.49 13.50 13.52 12.40

55 P.L. # 1,7 27,2 114,8 13.51 13.53 13.54 12.42

44 Cicciano : v. Circonvallazione sp.34 1,8 29,0 113,0 13.53 13.55 13.57 12.45

PROVINCIA DI CASERTA

38 Cancello Scalo ; sp.338 10,0 39,0 103,0 14.05 14.07 14.10 12.57

84 San Felice a Cancello # sp.338 5,9 44,9 97,1 14.13 14.16 14.19 13.04

111 Ins. via Appia ; ss.7 2,3 47,2 94,8 14.17 14.19 14.22 13.06

PROVINCIA DI BENEVENTO

283 Arpaia # ss.7 4,9 52,1 89,9 14.24 14.27 14.31 13.12

297 Montesarchio : v. Taburno-v. Cirignano 8,2 60,3 81,7 14.35 14.39 14.43 13.22 •

591 Bivio Taburno # sp.109 4,8 65,1 76,9 14.46 14.51 14.56 13.54

449 Campoli del Monte Taburno # sp.109 4,3 69,4 72,6 14.52 14.56 15.02 13.59

307 Cautano ; sp.109 4,2 73,6 68,4 14.56 15.02 15.07 14.05

475 Vitulano # sp.40 4,6 78,2 63,8 15.03 15.09 15.15 14.11

810 Camposauro # (Bivio) – galleria 40m sp.40 4,3 82,5 59,5 15.15 15.22 15.30 14.18

150 Solopaca ; sp.111-sp.106 12,9 95,4 46,6 15.30 15.38 15.46 14.37

62 P.L. # sp.106 3,4 98,8 43,2 15.34 15.42 15.50 14.41

143 Bv. per Guardia Sanframondi ; sp.62 0,4 99,2 42,8 15.36 15.43 15.52 14.42

405 Guardia Sanframondi : sp.182 5,6 104,8 37,2 15.49 15.58 16.08 14.49 •

290 Cerreto Sannita # C.so Carafa-sp.76 5,7 110,5 31,5 15.56 16.05 16.15 15.22

308 galleria # 1050 m 2,6 113,1 28,9 15.59 16.08 16.19 15.25

392 Civitella Licinio ; 3,9 117,0 25,0 16.05 16.14 16.25 15.31

418 Cusano Mutri # sp.76 4,4 121,4 20,6 16.10 16.20 16.31 15.37

797 Pietraroja # sp.76 8,6 130,0 12,0 16.30 16.42 16.55 15.50

951 Bv. di Sepino : sp.73 3,5 133,5 8,5 16.38 16.51 17.04 15.55

1392 BOCCA DELLA SELVA # 8,5 142,0 0,0 16.58 17.12 17.27 16.07

NOTE

Traguardo Intergiro

km 104.8 Guardia Sanframondi

Traguardi Volanti

km 52.1 Arpaia

km 121.4 Cusano Mutri

Gran Premi della Montagna

km 82.5 – Camposauro – m 810 (2ª cat.)

km 142 – BOCCA DELLA SELVA – m 1392 (1ª cat. – arr

Gallerie

km 82.5 – 117

Passaggi a Livello

km 5.5 – 6.6 – 23.8 – 25.5 – 27.2 – 98.8