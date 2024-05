Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate tappa per tappa

Mancano soltanto un giorno alla partenza del Giro d’Italia 2024 di ciclismo su strada, in programma tra sabato 4 e domenica 26 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì (13 e 20 maggio).

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2024, ad eccezione dell’ultima, che si concluderà più tardi, termineranno attorno alle 17.15, e quindi a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’orario di partenza. Andiamo a scoprire Regioni, Province e Comuni attraversati da tutte le frazioni.

La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

GIRO D’ITALIA 2024: REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Sabato 4 maggio – Prima tappa: Venaria Reale-Torino (140 km)

Regioni: Piemonte.

Province: Torino, Asti, Torino.

Comuni: Venaria Reale, Borgaro Torinese, Mappano, Leinì, Volpiano, Brandizzo, Chivasso, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Berzano di San Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Moriondo Torinese, Andezeno, Baldissero Torinese, Superga, Pino Torinese, Col d’Arsete, Pecetto Torinese, Revigliasco, Moncalieri, Colle Maddalena, Revigliasco, Moncalieri, Torino.

Domenica 5 maggio – Seconda tappa: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella) (161 km)

Regioni: Piemonte.

Province: Torino, Vercelli, Biella.

Comuni: San Francesco al Campo, Ciriè, Front, Favria, Rivarolo Canavese, Ozegna, San Giorgio Canavese, Caluso, Cigliano, Tronzano Vercellese, Santhià, Fornace Crocicchio, Mottalciata, Cossato, Valdengo, Piatto, Valle San Nicolao, Campore, Valle Mosso, Crocemosso, Pray, Oasi Zegna, Viebolche, Mosso Santa Maria, Picco, Pianezze, Nelva, Andorno Micca, Tollegno, Biella, Favaro, Santuario di Oropa (Biella).

Lunedì 6 maggio – Terza tappa: Novara-Fossano (166 km)

Regioni: Piemonte.

Province: Novara, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo.

Comuni: Novara, Borgo Vercelli, Vercelli, Stroppiana, Villanova Monferrato, Casale Monferrato, San Germano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Lu, Solero, Felizzano, Masio (Abbazia), Crociera, Mombercelli, Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti, La Madonna, Belangero, Isola d’Asti, Canove, Alba, Cinzano, Pollenzo, Cherasco, Salmour, Fossano.

Martedì 7 maggio – Quarta tappa: Acqui Terme-Andora (190 km)

Regioni: Piemonte, Liguria.

Province: Alessandria, Asti, Alessandria, Savona.

Comuni: Acqui Terme, Bistagno, Montechiaro Piana, Spigno Monferrato, Pontevecchio, Rocchetta Cairo, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Murialdo, Caragna, Calizzano, Colle del Melogno, Melogno, Bormida, Colla del Bresca, Mallare, Altare, Colle di Cadibona, Lavagnola, Savona, Vado Ligure, Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Capo Mele, Andora.

Mercoledì 8 maggio – Quinta tappa: Genova-Lucca (178 km)

Regioni: Liguria, Toscana.

Province: Genova, La Spezia, Massa Carrara, La Spezia, Massa Carrara, Lucca.

Comuni: Genova, Nervi, Sori, Recco, Ruta, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Bracco, Passo del Bracco, Mattarana, Carrodano, Borghetto di Vara, Padivarma, Piano Madrignano, Ceparana, Ponte di Albiano, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Luni, Carrara, Massa, Pietrasanta, Capezzano Pianore, Camaiore, Montemagno, San Martino in Freddana, Monte San Quirico, Lucca.

Giovedì 9 maggio – Sesta tappa: Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme (180 km)

Regioni: Toscana.

Province: Lucca, Pisa, Siena.

Comuni: Torre del Lago Puccini (Viareggio), Migliarino Pisano, Nodica, Pontasserchio, San Giuliano Terme, Calci, Lugnano, Cascina, Fornacette, Ponsacco, La Rosa, La Sterza, La Mandriola, Volterra, La Bertesca, Poggio le Forche, Casole d’Elsa, Colonna di Montarrenti, Rosia, Vidritta, Bagnaia, Grotti, Ville di Corsano, Radi, Monteroni d’Arbia, Poggio Santa Francesca, Pievina, Asciano, Serre di Rapolano, Rapolano Terme.

Venerdì 10 maggio – Settima tappa: Foligno-Perugia (cronometro individuale, 40.6 km)

Regioni: Umbria.

Province: Perugia.

Comuni: Foligno, Spello, Capitan Loreto, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Ospedalicchio, Casaglia, Monteluce, Perugia.

Sabato 11 maggio – Ottava tappa: Spoleto-Prati di Tivo (152 km)

Regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo.

Province: Perugia, Rieti, L’Aquila, Teramo.

Comuni: Spoleto, Forca di Cerro, Piedipaterno, Sant’Anatolia di Narco, Caso, Gavelli, Forca Capistrello, Monteleone di Spoleto, Ruscio, Leonessa, Albaneto, Posta, Borbona, Valico di Casale Bottone, Montereale, Capitignano, Croce Abbio, Aprati, Pietracamela, Prati di Tivo.

Domenica 12 maggio – Nona tappa: Avezzano-Napoli (214 km)

Regioni: Abruzzo, Lazio, Campania.

Province: L’Aquila, Frosinone, Latina, Caserta, Napoli.

Comuni: Avezzano, Capistrello, Civitella Roveto, Civita d’Antino Scalo, Balsorano Nuovo, Ridotti, Sora, Vicalvi, San Donato Val Comino, Belmonte Castello, Cassino, San Giorgio a Liri, Ausonia, Castelforte, Cellole, Mondragone, Castelvolturno, San Gennaro Martinenza, Giugliano in Campania (Lago Patria), Licola, Cuma, Fusaro, Torregaveta, Monte di Procida, Bacoli, Mofete, Arco Felice, Pozzuoli, Coroglio, Napoli.

Lunedì 13 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 14 maggio – Decima tappa: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) (142 km)

Regioni: Campania.

Province: Napoli, Caserta, Benevento.

Comuni: Pompei, Poggiomarino, Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Cicciano, Cancello Scalo, San Felice a Cancello, Arpaia, Montesarchio, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Vitulano, Camposauro, Solopaca, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, Civitella Licinio, Cusano Mutri, Pietraroja, Sepino, Cusano Mutri (Bocca della Selva).

Mercoledì 15 maggio – Undicesima tappa: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare (207 km)

Regioni: Campania, Puglia, Molise, Abruzzo.

Province: Benevento, Foggia, Campobasso, Chieti.

Comuni: Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, Viadotto Fiume Fortore, Pietracatella, Sant’Elia a Pianisi, Ripabottoni, Bonefro-Santa Croce, Casacalenda, Larino, San Leonardo, Portocannone, Termoli, San Salvo Marina, Marina di Vasto, Casalbordino, Fossacesia Marina, Marina di San Vito, Ortona, Postilli, Francavilla al Mare.

Giovedì 16 maggio – Dodicesima tappa: Martinsicuro-Fano (193 km)

Regioni: Abruzzo, Marche.

Province: Martinsicuro, Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Pedaso, Porto San Giorgio, Lido di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Civitanova Alta, Montecosaro, Montelupone, Romitelli, Recanati, Castelfidardo, Osimo, Padiglione, Villa San Paterniano, San Paterniano, Polverigi, Jesi, Monsano, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra, Casine, Passo Ripe, Ripe, La Croce, Monterado, Mondolfo, San Costanzo, Tre Ponti, Cuccurano, Monte Giove, Centinarola, Fano.

Venerdì 17 maggio – Tredicesima tappa: Riccione-Cento (179 km)

Regioni: Emilia Romagna.

Province: Rimini, Forlì Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara.

Comuni: Riccione, Sant’Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Budrio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Villanova, Faenza, Granarolo, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice, Spazzate Sassatelli, Sant’Antonio, Molinella, Baricella, Altedo, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Cento.

Sabato 18 maggio – Quattordicesima tappa: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (cron. in., 31.2 km)

Regioni: Lombardia.

Province: Mantova, Brescia.

Comuni: Castiglione delle Stiviere, Solferino, San Cassiano, Cavriana, Pozzolengo, Torre di San Martino, San Martino della Battaglia, Rivoltella del Garda, Desenzano del Garda.

Domenica 19 maggio – Quindicesima tappa: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) (222 km)

Regioni: Lombardia.

Province: Brescia, Sondrio.

Comuni: Manerba del Garda, Tormini, Vobarno, Sabbio Chiese, Nozza, Casto, Lodrino, Brozzo, Tavernole sul Mella, Lavone, Pezzaze, Colle San Zeno, Valpalot, Fraina, Pisogne, Pian Camuno, Boario Terme, Pianborno, Malegno, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Forno Allione, Malonno, Edolo, Monno, San Giacomo, Passo del Mortirolo, Grosio, Sondalo-Bolladore, Le Prese, Cepina-Valdisotto, Capitania, Santa Lucia, Le Motte, Isolaccia-Valdidentro, Arnoga, Passo di Foscagno, Trepalle, Passo di Eira, Livigno (Mottolino).

Lunedì 20 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 21 maggio – Sedicesima tappa: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) (202 km)

Regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige.

Province: Sondrio, Provincia Autonoma di Bolzano.

Comuni: Livigno, Passo di Eira, Trepalle, Passo di Foscagno, Arnoga, Isolaccia, Sacrario dello Stelvio, Passo dello Stelvio, Trafoi, Gomagoi, Prato allo Stelvio, Spondigna, Silandro, Naturno, Foresta, Marlengo, Lana, Sinigo, Gargazzone, Terlano, Bolzano, Cardano, Prato all’Isarco, Tires, Fiè allo Sciliar, Siusi allo Sciliar, Castelrotto, Passo Pinei, Ortisei, Santa Cristina, Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana).

Mercoledì 22 maggio – Diciassettesima tappa: Selva di Val Gardena-Passo Brocon (159 km)

Regioni: Trentino-Alto Adige.

Province: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Comuni: Selva di Val Gardena, Plan de Gralba, Passo Sella, Canazei, Campitello di Fassa, Pera di Fassa, Pozza di Fassa, Moena, Predazzo, Bellamonte, Paneveggio, Passo Rolle, San Martino di Castrozza, Siror, Fiera di Primiero, Imer, Passo Gobbera, Zortea, Prade, Canal San Bovo, Ponte di Ronco, Ronco Chiesa, Albergo Passo Brocon, Funivie Lagorai, Castello Tesino, Pieve Tesino, Villaggio De Gasperi, Val Malene, Passo Brocon.

Giovedì 23 maggio – Diciottesima tappa: Fiera di Primiero-Padova (178 km)

Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto.

Province: Provincia Autonoma di Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Padova.

Fiera di Primiero, Imer, Pontet, Ponte Oltra, Lamon, Ponte Serra, Fonzaso, Seren del Grappa, Feltre, Villapaiera, Carpen, Quero

180 Ponte di Fener, Valdobbiadene, Guia, Col San Martino, Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave, Ponte della Priula, Spresiano, Villorba, Treviso, Quinto di Treviso, Zero Branco, Martellago, Maerne, Mirano, Scaltenigo, Dolo, Strà, Vigonovo, Legnaro, Voltabarozzo, Padova.

Venerdì 24 maggio – Diciannovesima tappa: Mortegliano-Sappada (157 km)

Regioni: Friuli-Venezia Giulia.

Province: Udine, Pordenone, Udine.

Comuni: Mortegliano, Lestizza, Basiliano, San Marco, Mereto di Tomba, Rodeano Alto, San Daniele del Friuli, Ponte sul Tagliamento, Pinzano al Tagliamento, Ponte di Flagogna, Forgaria nel Friuli, Sompcornino, Peonis, Avasinis, Alesso, Somplago, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Cedarchis, Trelli, Salino, Paularo, Passo Duron, Ligosullo, Paluzza, Cercivento, Sella Valcalda, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Carnia Biathlon Arena, Cima Sappada, Sappada.

Sabato 25 maggio – Ventesima tappa: Alpago-Bassano del Grappa (184 km)

Regioni: Veneto.

Province: Belluno, Treviso, Vicenza, Treviso, Vicenza.

Comuni: Alpago, Sella di Fadalto, Nove, Vittorio Veneto, Revine, Tarzo, Muro di Ca’ del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Ponte di Vidor, Crocetta del Montello, Cornuda, Pederobba, Possagno, Crespano del Grappa, Semonzo del Grappa, Campocroce, Monte Grappa, Ponte San Lorenzo, Il Pianaro, Campo Solagna, Romano d’Ezzelino, Semonzo del Grappa, Campocroce, Monte Grappa, Ponte San Lorenzo, Il Pianaro, Campo Solagna, Romano d’Ezzelino, Bassano del Grappa.

Domenica 26 maggio – Ventunesima tappa: Roma-Roma (125 km)

Regioni: Lazio.

Province: Roma.

Comuni: Roma.