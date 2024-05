L’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada scatterà domani, sabato 4 maggio 2024, ed assegnerà la prima Maglia Rosa al termine della prima tappa in linea, con partenza da Venaria Reale ed arrivo a Torino dopo 140 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.05 e le 17.25. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA PRIMA TAPPA 4 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2024

PROVINCIA DI TORINO

258 VENARIA REALE # Start Village 2,0 13.50 13.50 13.50 12:20

255 VENARIA REALE # km 0 0,0 0,0 140,0 13.55 13.55 13.55 12:25

255 Borgaro Torinese ; v.Italia-sp.711 4,7 4,7 135,3 14.00 14.00 14.01 12.31

232 Mappano : sp.267 5,8 10,5 129,5 14.07 14.08 14.08 12.39

244 Leinì # sp.267-sp40 4,5 15,0 125,0 14.13 14.14 14.15 12.45

218 Volpiano ; P.L.-sp.39 6,0 21,0 119,0 14.21 14.22 14.23 12.53

190 Brandizzo : sp.220 6,7 27,7 112,3 14.29 14.30 14.32 13.01

181 Chivasso # sp.11D4-v.Po 3,8 31,5 108,5 14.33 14.35 14.37 13.07

171 San Sebastiano da Po # P.L.-sp.458 6,3 37,8 102,2 14.41 14.43 14.45 13.15

205 Casalborgone # sp.102 5,2 43,0 97,0 14.48 14.50 14.53 13.22

PROVINCIA DI ASTI

395 Berzano di San Pietro # sp.16 5,4 48,4 91,6 14.56 14.59 15.02 13:31

243 Castelnuovo Don Bosco ; v.Marconi-sp.17 8,2 56,6 83,4 15.06 15.10 15.13 13:45

PROVINCIA DI TORNO

314 Moriondo Torinese # sp.119 1,3 57,9 82,1 15.09 15.13 15.17 13.47

294 Andezeno-Loc. Sant’Anna # sp.122 8,1 66,0 74,0 15.19 15.23 15.27 13.56

421 Baldissero Torinese : v.Roma 7,5 73,5 66,5 15.30 15.34 15.39 14.05

567 Il Pilonetto # v.Superga 2,1 75,6 64,4 15.35 15.40 15.45 14.09

655 Superga (via dei Colli) : Bric del Duca 2,9 78,5 61,5 15.39 15.44 15.50 14.14

517 Pino Torinese : v.Torino-v.Eremo 6,8 85,3 54,7 15.47 15.53 15.59 14.26 •

556 Col d’Arsete # Str. Eremo 2,9 88,2 51,8 15.51 15.57 16.03 15.01

360 Pecetto Torinese ; sp.125 3,7 91,9 48,1 15.56 16.02 16.08 15.07

345 Revigliasco : sp.125 1,2 93,1 46,9 15.57 16.03 16.10 15.09

266 Moncalieri ; v.d.Castello-str.Torino 7,1 100,2 39,8 16.05 16.11 16.18 15.21

225 Corso Moncalieri # 4,5 104,7 35,3 16.10 16.17 16.24 15.31

367 Bivio di San Vito : Str. Com. S.VitoRevigliasco 2,1 106,8 33,2 16.15 16.22 16.29 |

222 TORINO # C.so MoncalieriC.so CasaleC.so Gabetti 3,0 109,8 30,2 16.19 16.25 16.33 15.34

224 Bv. per Eremo : Str. Eremo 2,3 112,1 27,9 16.22 16.29 16.36 |

621 Bv. per Colle Maddalena ; Str. d. Colli 4,7 116,8 23,2 16.35 16.43 16.52 |

698 Colle Maddalena # Str. d. Maddalena 1,3 118,1 21,9 16.38 16.46 16.56 |

345 Revigliasco # sp.125 5,2 123,3 16,7 16.44 16.53 17.03 |

266 Moncalieri # v.d.Castello-str.Torino 7,1 130,4 9,6 16.52 17.01 17.12 |

367 Bivio di San Vito : Str. Com. S.VitoRevigliasco 6,7 137,1 2,9 17.01 17.11 17.22 |

222 TORINO # C.so Moncalieri 2,9 140,0 0,0 17.05 17.15 17.25 |

NOTE

Traguardo Intergiro

km 104.7 Corso Moncalieri

Traguardi Volanti

km 57.9 Moriondo Torinese

km 130.4 Moncalieri

Gran Premio della Montagna

km 48.4 – Berzano di San Pietro – m 395 (4ª cat.)

km 78.5 – Superga (via dei Colli) – m 655 (3ª cat.)

km 118.1 – Colle Maddalena – m 698 (2ª cat.)

Passaggio a Livello

km 21 – 37.8