Dove passa domani la tappa Selva di Val Gardena-Passo Brocon del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Si svolgerà interamente in Trentino-Alto Adige la diciassettesima tappa, la quindicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani, mercoledì 22 maggio 2024, con partenza da Selva di Val Gardena ed arrivo a Passo Brocon dopo 159 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.25, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.53 e le 17.31. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA 17MA TAPPA 22 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2024

PROVINCIA DI BOLZANO / BOZEN

1507 SELVA DI VAL GARDENA / WOLKENSTEIN IN GRÖDEN # Start Village 1,4 12.25 12.25 12.25 10.55

1589 SELVA DI VAL GARDENA / WOLKENSTEIN IN GRÖDEN # km 0 0,0 0,0 159,0 12.30 12.30 12.30 11.00

1871 Plan de Gralba # ss.242 3,6 3,6 155,4 12.40 12.41 12.42 11.06

2244 Passo Sella # (Col de Toi) – ss.242 5,3 8,9 150,1 12.55 12.57 13.01 11.15

PROVINCIA DI TRENTO

1805 Bv. Passo Pordoi ; ss.48 5,5 14,4 144,6 13.01 13.04 13.08 11.25

1442 Canazei ; ss.48 5,6 20,0 139,0 13.08 13.11 13.15 11.34

1414 Campitello di Fassa # ss.48 3,2 23,2 135,8 13.12 13.15 13.19 11.38

1335 Pera di Fassa # (Bv. Gadenaccia)-ss.48 5,1 28,3 130,7 13.18 13.22 13.26 11.43

1304 Pozza di Fassa # ss.48 2,2 30,5 128,5 13.21 13.24 13.29 11.46

1172 Moena # v.Lowy-ss.48 6,9 37,4 121,6 13.29 13.33 13.38 11.53 •

1017 Predazzo : C.so Dolomiti-ss.50 9,3 46,7 112,3 13.40 13.44 13.50 12.23

1372 Bellamonte # ss.50 6,1 52,8 106,2 13.55 14.00 14.07 12.31

1472 galleria # 557m 4,6 57,4 101,6 14.01 14.07 14.14 12.38

1558 Paneveggio ; (Bv. Valles)-ss.50 3,7 61,1 97,9 14.06 14.12 14.20 12.43

1972 Passo Rolle # ss.50 6,5 67,6 91,4 14.21 14.29 14.38 12.54

1478 San Martino di Castrozza # ss.50 9,0 76,6 82,4 14.32 14.40 14.49 13.09

765 Siror # ss.50 11,8 88,4 70,6 14.46 14.55 15.05 13.27

713 Fiera di Primiero # ss.50 1,8 90,2 68,8 14.48 14.57 15.07 13.30 •

640 Imer ; sp.79 4,5 94,7 64,3 14.54 15.03 15.13 13.56

985 Passo Gobbera # sp.79-sp.239 5,7 100,4 58,6 15.07 15.17 15.29 14.05

1010 Zortea # sp.239dir 4,0 104,4 54,6 15.13 15.23 15.35 14.11

899 Prade # sp.239dir-sp.79 2,7 107,1 51,9 15.16 15.26 15.38 14.15

751 Canal San Bovo # sp.79 4,9 112,0 47,0 15.22 15.32 15.45 14.22 •

710 Ponte di Ronco # sp.79 1,5 113,5 45,5 15.24 15.34 15.47 14.44

911 Bv. di Ronco Chiesa # sp.79 2,7 116,2 42,8 15.31 15.43 15.56 14.49

1485 galleria # 25m 9,2 125,4 33,6 15.53 16.07 16.22 15.02

1615 Albergo Passo Brocon # sp.79 1,8 127,2 31,8 15.58 16.12 16.29 15.05

1609 galleria # 145m 1,8 129,0 30,0 16.00 16.15 16.31 15.08

1612 Funivie Lagorai (zona arrivo) # sp.79 0,8 129,8 29,2 16.02 16.16 16.32 15.09 •

886 Bv. per Castello Tesino ; sp.79 12,5 142,3 16,7 16.16 16.31 16.48 15.43

861 Castello Tesino # v.Battisti-sp.78 1,9 144,2 14,8 16.19 16.33 16.51 15.46

833 Pieve Tesino ; v.Marchetto 3,0 147,2 11,8 16.22 16.37 16.54 15.50

1067 Villaggio De Gasperi ; str. Malene-Brocon 5,1 152,3 6,7 16.34 16.50 17.09 |

1129 Val Malene ; Str. Malene-Brocon 0,8 153,1 5,9 16.36 16.52 17.11 |

1610 PASSO BROCON # P.le Funivie Lagorai 5,9 159,0 0,0 16.53 17.11 17.31 |

NOTE

Traguardo Intergiro

km 112 Canal San Bovo

Traguardi Volanti

km 46.7 Predazzo

km 147.2 Pieve Tesino

Gran Premi della Montagna

km 8.9 – Passo Sella – m 2244 (2ª cat.)

km 67.6 – Passo Rolle – m 1972 (1ª cat.)

km 100.4 – Passo Gobbera – m 985 (3ª cat.)

km 127.2 – Albergo Passo Brocon – m 1615 (2ª cat.)

km 159 – PASSO BROCON – m 1610 (1ª cat.-arr,)

Gallerie

km 57.4 – 125.4 – 129