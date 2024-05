Dove passa domani la tappa Roma-Roma del Giro d’Italia 2024: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Sarà la Città Eterna a fare da palcoscenico per la ventunesima ed ultima tappa, la diciannovesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che andrà in scena domani, domenica 26 maggio 2024, con partenza ed arrivo a Roma, della lunghezza 125 km.

Orari diversi dal solito per l’ultima frazione della Corsa Rosa: la partenza fittizia è prevista alle ore 15.30, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.35, infine l’arrivo è calcolato tra le 18.33 e le 18.52. Di seguito la cronotabella con gli orari previsti per la tappa di domani del Giro d’Italia 2024.

CRONOTABELLA 21MA TAPPA 26 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2024

PROVINCIA DI ROMA

20 ROMA # Villaggio di Partenza 2,5 15.30 15.30 15.30 |

32 ROMA # km 0 0,0 0,0 125,0 15.35 15.35 15.35 |

23 Svincolo per Ostia /Aurelia # v. C. Colombo 0,7 0,7 124,3 15.36 15.36 15.36 |

12 Casal Palocco # v. C. Colombo 11,5 12,2 112,8 15.52 15.53 15.54 |

5 Fontana dello Zodiaco ; sp.601 4,8 17,0 108,0 15.59 16.00 16.01 |

4 Ostia L sp.601 2,9 19,9 105,1 16.03 16.04 16.06 |

5 Fontana dello Zodiaco : via Cristoforo Colombo 3,0 22,9 102,1 16.08 16.09 16.11 |

12 Casal Palocco # v. C. Colombo 4,9 27,8 97,2 16.16 16.18 16.20 |

20 Uscita per EUR # v. C. Colombo 11,1 38,9 86,1 16.34 16.37 16.40 |

32 EUR # v. C. Colombo 2,9 41,8 83,2 16.38 16.42 16.45 14.25

38 Porta Ardeatina # Largo Terme di Caracalla 5,4 47,2 77,8 16.47 16.51 16.55 14.32

22 viale delle Terme di Caracalla # 0,8 48,0 77,0 16.48 16.52 16.56 14.46

21 ROMA # 1° passaggio 1,0 49,0 76,0 16.49 16.53 16.58 14.48

22 Colosseo # v. d. Fori Imperiali 0,7 49,7 75,3 16.51 16.55 16.59 14.50

21 Fori Imperiali # P. Venezia 0,7 50,4 74,6 16.52 16.56 17.00 14.51

19 Piazza Venezia : v. d. Plebiscito 0,4 50,8 74,2 16.52 16.56 17.01 14.52

19 Piazza Pasquale Paoli : Lungotevere dei Fiorentini 1,6 52,4 72,6 16.54 16.59 17.03 14.55

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 2,1 54,5 70,5 16.58 17.02 17.07 14.59

21 viale Guido Baccelli ; v.le Giotto 1,0 55,5 69,5 16.59 17.03 17.08 15.22

14 viale delle Terme di Caracalla # 1,9 57,4 67,6 17.01 17.06 17.11 15.25

21 ROMA # 1° giro 1,1 58,5 66,5 17.03 17.08 17.13 15.27 •

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 59,9 65,1 17.05 17.10 17.15 15.51

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 63,9 61,1 17.11 17.16 17.22 |

21 ROMA # 2° giro 4,1 68,0 57,0 17.17 17.22 17.28 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 69,4 55,6 17.18 17.24 17.30 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 73,4 51,6 17.25 17.30 17.37 |

21 ROMA # 3° giro 4,1 77,5 47,5 17.30 17.36 17.43 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 78,9 46,1 17.32 17.38 17.45 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 82,9 42,1 17.38 17.44 17.51 |

21 ROMA # 4° giro 4,1 87,0 38,0 17.43 17.50 17.57 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 88,4 36,6 17.45 17.52 17.59 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 92,4 32,6 17.51 17.58 18.06 |

21 ROMA # 5° giro 4,1 96,5 28,5 17.56 18.04 18.12 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 97,9 27,1 17.58 18.05 18.14 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 101,9 23,1 18.04 18.12 18.20 |

21 ROMA # 6° giro 4,1 106,0 19,0 18.09 18.17 18.26 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 107,4 17,6 18.11 18.19 18.28 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 111,4 13,6 18.16 18.25 18.34 |

21 ROMA # 7° giro 4,1 115,5 9,5 18.21 18.30 18.39 |

21 Fori Imperiali : P. Venezia 1,4 116,9 8,1 18.23 18.32 18.41 |

22 Lungotevere Aventino : v. d. Greca-v. d. Circo Massimo 4,0 120,9 4,1 18.29 18.37 18.47 |

21 ROMA # via di San Gregorio 4,1 125,0 0,0 18.33 18.43 18.52 |

NOTE

Traguardo Intergiro

km 88.4 Fori Imperiali

Traguardi Volanti

km 68 ROMA – 2° giro

km 106 ROMA – 6° giro

• Sosta al Circo Massimo ore 15:01