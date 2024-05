Darren Cahill raggiunge Jannik Sinner: un indizio positivo in ottica Roland Garros?

Il conto alla rovescia in vista del prossimo Roland Garros prosegue e la domanda è sempre la stessa: Jannik Sinner vi parteciperà? Notizie ufficiali in proposito non ve ne sono. Si sa che l’altoatesino da alcuni giorni sta portando avanti un programma di recupero presso il J Medical di Torino, sfruttando una struttura all’avanguardia dal punto di vista medico.

Sinner sta lavorando, insieme al proprio staff, per comprendere cosa sia meglio fare, in relazione anche alle reazioni del suo corpo. Affrontare un torneo impegnativo come lo Slam parigino, al meglio dei cinque set, è sicuramente gravoso, ma in primis l’idea del 22enne pusterese si concentra sull’idea di guarire al 100% dalla criticità all’anca.

L’andamento del torneo di Roma, da un certo punto di vista, ha sorriso a Jannik perché Novak Djokovic è uscito al terzo turno e Daniil Medvedev ha perso negli ottavi di finale. Questo significa che il classe 2001 del Bel Paese ha grosse possibilità di diventare n.1 del mondo, pur non disputando eventualmente il Roland Garros. L’unico che potrebbe impedirglielo è proprio Djokovic, costretto in tal caso a raggiungere la Finale a Parigi per evitare il sorpasso nella classifica mondiale.

Vedremo se e quanto anche questi aspetti incideranno sulla decisione. Di sicuro c’è che Darren Cahill, supervisore d’eccellenza dello staff di Sinner e con un passato da allenatore di giocatori di altissimo livello, stia raggiungendo Jannik e si aggregherà al gruppo. Una foto sui social, con racchetta e scarpette, ha alimentato magari anche qualche speranza in più nei tifosi dell’italiano di vederlo a Parigi. Scopriremo cosa significherà questa partenza e in quale direzione si andrà, ricordando che il Major transalpino prenderà il via il 26 maggio (tabellone principale).