Darderi-Etcheverry oggi, semifinale ATP Lione 2024: orario, programma, tv, streaming

Luciano Darderi torna in campo quest’oggi, dopo aver approfittato ieri del forfait anticipato di Arthur Rinderknech, per disputare la semifinale dell’ATP 250 di Lione. A pochi giorni dal via del Roland Garros, l’italo-argentino spera di arrivare fino in fondo sulla terra battuta transalpina per consolidare il suo ingresso nella top40 ATP e avvicinarsi alle prime 30 posizioni della classifica mondiale.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-ETCHEVERRY DALLE 14.30

L’azzurro classe 2002, per approdare all’atto conclusivo del torneo, dovrà però sconfiggere nella semifinale odierna l’ostico argentino Tomas Martin Etcheverry, sesta testa di serie del seeding e n.29 al mondo. Nessun precedente ufficiale tra i due nel massimo circuito, con Darderi che mette nel mirino a questo punto la sua seconda finale ATP della carriera dopo quella vinta a Cordoba lo scorso febbraio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Etcheverry, semifinale dell’ATP 250 di Lione. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-ETCHEVERRY OGGI A LIONE

Venerdì 24 maggio

Non prima delle ore 14.30 Luciano Darderi vs Tomas Martin Etcheverry – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, alle ore 12.00 è in programma la semifinale di doppio tra Gonzalez-Roger Vasselin/Bhambri-Olivetti. A seguire, ma comunque non prima delle 14.30, toccherà a Darderi-Etcheverry.

PROGRAMMA DARDERI-ETCHEVERRY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.