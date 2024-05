Cricket, i convocati dell’Italia per le qualificazioni alla Coppa del Mondo T20: 14 azzurri per il torneo di Roma

La Federazione Cricket Italiana ha reso noto l’elenco dei 14 convocati della Nazionale maschile per il torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo T20 2026, che si disputerà a Roma dal 9 al 16 giugno: 10 Nazioni europee saranno divise in due gironi da 5 e le vincitrici poi si sfideranno per passare alle finali continentali, che daranno l’accesso alla rassegna iridata prevista in India e Sri Lanka.

Gli azzurri si raduneranno a Roma da domenica 2 giugno: l’Italia sarà inserita nel Gruppo A con Francia, Isola di Man, Lussemburgo e Turchia, mentre nel Gruppo B si affronteranno Austria, Ungheria, Israele, Portogallo e Romania. La prima classificata di ciascun girone giocherà la finale e solo la vincitrice avrà accesso alla fase successiva.

Fabio Marabini, presidente della Federazione Cricket Italiana, ha affermato al sito federale: “Siamo orgogliosi di poter organizzare per la prima volta un torneo per Nazioni di così alto livello mondiale. Le partite si giocheranno su due dei migliori campi in Italia, a Roma e ad Aprilia, ma la speranza è che queste qualificazioni alla Coppa del Mondo possano accendere i riflettori sulle esigenze del nostro movimento per continuare a crescere come abbiamo fatto in questi anni“.

Il numero 1 del cricket italiano ha spiegato: “Per l’Italia questa è un’occasione importante sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello sportivo. La nostra Nazionale è una squadra forte, che avrà l’opportunità di iniziare sui campi di casa il sogno di una qualificazione mondiale e vendicare quella sfuggita di un soffio lo scorso anno, a causa della sconfitta di misura con l’Irlanda. Non vediamo l’ora di dare il via a questo grande torneo“.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

9 giugno, ore 10:15: Italia-Lussemburgo (Roma Cricket Ground)

10 giugno, ore 15:15 Italia-Francia (Simar Cricket Ground)

12 giugno, ore 10:15 Italia-Isola di Man (Roma Cricket Ground)

13 giugno, ore 15:15 Italia-Turchia (Simar Cricket Ground).

La finale si giocherà il 16 giugno alle 15.15 sul Roma Cricket Ground.

Tutte le partite saranno disponibili in diretta streaming sul sito dell’International Cricket Council.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Gareth Kyle Berg – capitano (Lymington CC)

Harry Manenti (West Torrens CC)

Justin Mosca (Campbelltown Camden District CC)

Anthony Joseph Mosca (Newtown District)

Marcus Campopiano (East Molesey CC)

Gian Piero Sergio Meade (Castle Eden CC)

Stefano Di Bartolomeo (Boisdale Briagolong CC)

Jaspreet Singh (Bergamo CC)

Joe Burns (Northern Suburbs District CC)

Thomas Draca (Exeter University CC)

Zain Ali (Civitade CC)

Aidan Wheeler (Prahran CC)

Syed Zain Abbas Naqvi (Fresh Tropical CC)

Damith Kosala Dabarera Warnakulasuriya (Padova CC)

Coach: Gareth Berg

Ass. Coach: Kevin O’Brien – Peter Di Venuto

Manager: Stefano Paolo Pieri

Fisioterapista: Massimiliano Paoltroni