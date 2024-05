Cosa è successo a Bastianini: penalità a raffica e gara finita fuori dalla zona punti

Dopo cinque gare consecutive in top5, Enea Bastianini incappa nel primo vero grande passo falso della sua stagione finendo fuori dalla zona punti al Montmelò in occasione del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP. Domenica da incubo per il romagnolo della Ducati Factory, che a questo punto difficilmente verrà confermato nel team ufficiale per il 2025.

“Bestia”, 11° in griglia, ha trovato una buona partenza recuperando qualche posizione e chiudendo il giro inaugurale in ottava posizione ma in seguito non è riuscito ad effettuare una rimonta efficace. L’azzurro, superato dai fratelli Marquez, si è stabilizzato tra la nona e la decima piazza fino all’episodio che di fatto ha compromesso il suo Gran Premio.

Bastianini, in duello con Alex Marquez, ha tagliato la prima chicane non perdendo il tempo sufficiente per evitare (da regolamento) la penalizzazione e rimediando dunque un long lap penalty. Enea a quel punto non ha scontato la sanzione entro tre giri, incappando in un ulteriore long lap penalty.

Nelle ultime tornate il portacolori del team factory Ducati ha effettuato solamente uno dei due long lap e la Race Direction si è vista costretta a comminare addirittura un ride through (passaggio dalla pit-lane), tramutato in 32″ da aggiungere al suo tempo finale di gara. Una sanzione pesantissima, che ha retrocesso il pilota italiano dal 9° al 18° posto, fuori dalla zona punti.