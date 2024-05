Cosa cambia nel ranking ATP senza Sinner e Alcaraz a Roma: Djokovic ha l’occasione per riallungare

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Roma a causa dei problemi all’anca, emersi dopo Montecarlo e manifestatisi in maniera importante durante la partita contro il russo Pavel Kotov a Madrid. Il tennista italiano si è trovato costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e dunque non potrà allietare il pubblico di casa nel torneo sulla terra rossa della Capitale, in programma dall’8 al 19 maggio. Il fuoriclasse altoatesino punta a riposarsi e a recuperare la migliore condizione fisica per essere protagonista al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà il 26 maggio sul mattone tritato di Parigi.

Non sarà l’unico forfait di lusso a Roma, visto che non sarà della partita nemmeno lo spagnolo Carlos Alcaraz (problema a un braccio) e probabilmente dovrà rinunciare anche il russo Daniil Medvedev (infortunatosi all’inguine durante il torneo di Madrid). Mancheranno così i numeri 2 e 3 del mondo, oltre eventualmente al numero 4. Una vera e propria moria di stelle, che avrà una ripercussioni importanti anche sul ranking ATP.

Jannik Sinner perderà i 90 punti guadagnati dodici mesi fa in questa kermesse e conserverà il secondo posto nella classifica mondiale con 8.770 punti. Carlos Alcaraz ne scarterà 45 e rimarrà in terza posizione con 7.300 punti. Se Daniil Medvedev non dovesse presentarsi allora dovrà scontare una pesantissima cambiale di 1.000 punti, retrocederà a quota 6.195 e rimarrà in quarta piazza ma con il tedesco Alexander Zverev sempre più vicino.

Novak Djokovic può allungare in classifica generale. Il 36enne serbo è il numero 1 al mondo, scarterà i 180 punti acquisiti con i quarti dell’anno scorso e svetterà con 9.810 punti, ma con la possibilità di incrementare il bottino in base ai risultati che riuscirà a ottenere in Italia. L’attacco di Jannik Sinner al numero 1 è rimediato, ricordiamo che al Roland Garros il balcanico dovrà difendere 2.000 punti mentre l’azzurro ne scarterà appena 45.