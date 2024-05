Jannik Sinner non farà gli Internazionali d’Italia a Roma: “Sono triste, lavoro per il Roland Garros”

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano ha riferito sui suoi profili social che dovrà saltare gli Internazionali d’Italia, in programma dall’8 al 19 maggio. Il fuoriclasse altoatesino si è trovato costretto a rinunciare al torneo che andrà in scena sulla terra rossa del Foro Italico a causa dei problemi all’anca che lo avevano obbligato anche a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid tre giorni fa.

Jannik Sinner ha annunciato la notizia in questo modo: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma“. Gli appassionati italiani non potranno dunque ammirare le gesta del numero 2 del mondo, che nella prima parte di stagione ha vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami, l’ATP 500 di Rotterdam ed è giunto in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells e di Montecarlo.

Il 22enne ha poi proseguito: “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico“. Si cerca già di guardare al futuro: “Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros“. L’attenzione è tutta per il secondo Slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio.

Jannik Sinner aveva deciso di giocare a Madrid dopo aver accusato un fastidio all’anca a Montecarlo, emerso poi anche nella capitale spagnola nel match contro Kotov. Successivamente aveva affrontato anche Khachanov, vincendo e poi decidendo di fermarsi il giorno prima della sfida al canadese Felix Auger-Aliassime. L’auspicio è che riesca a recuperare la migliore condizione fisica ed essere protagonista nella capitale francese, intanto la rincorsa al numero 1 di Novak Djokovic è rimandata.