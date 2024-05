Come sta Massimo Stano? Le novità sull’infortunio, obiettivo Parigi 2024

Dove eravamo rimasti? Nel pomeriggio del 22 aprile scorso, al rientro dalla Turchia, il campione olimpico della 20 km di marcia Massimo Stano si era sottoposto a risonanza magnetica e tac all’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del CONI, a Roma, per valutare l’entità dell’infortunio rimediato nei Mondiali a squadre. Il responso non era stato dei più lusinghieri.

Il responsabile medico federale, dottor Andrea Billi, riportava: “Stano ha riportato un episodio distorsivo del piede sinistro con frattura della base del quinto metatarso. All’atleta è stato applicato un gambaletto di colla di zinco per la riduzione dell’edema e per l’immobilizzazione articolare. Dovrà utilizzare stampelle per 15 giorni con divieto di carico, e fra 15 giorni si provvederà alla rimozione del gambaletto e all’esecuzione di una nuova tac di controllo, che consentirà di valutare il prosieguo del programma terapeutico“.

Una situazione non ideale pensando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e da questo punto di vista arrivano aggiornamenti dal profilo Instagram dell’atleta azzurro. “La situazione sta migliorando, non si è ancora formato il callo osseo, ma posso comunque appoggiare il piede a tolleranza utilizzando un tutore walker e le stampelle“, le parole di Stano.

“Con il mio fisioterapista stiamo lavorando sull’edema e su altre cose che lui sa. Con il mio allenatore Patrick stiamo continuamente adattando l’allenamento in base a ciò che è fattibile fare, finalmente abbiamo introdotto il lavoro in piscina e un altro lavoro è stato svolto da tutto lo staff sanitario“, ha aggiunto il nostro portacolori. In sostanza, segnali confortanti in vista di quel che sarà.

POST SU INSTAGRAM DI MASSIMO STANO