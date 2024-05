Come cambia il tabellone degli Internazionali d’Italia senza Alcaraz? I possibili avversari di Sinner a Roma

Carlos Alcaraz ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Roma, che andrà in scena sulla terra rossa del Foro Italico dall’8 al 19 maggio. Il fuoriclasse spagnolo ha infatti dichiarato di sentire ancora dolore al braccio e di avere un edema muscolare, dunque non potrà essere protagonista nella Capitale come invece ci si attendeva alla vigilia. Si tratta della terza rinuncia stagionale sul mattone tritato per l’iberico, che aveva già saltato il Masters 1000 di Montecarlo e l’ATP 500 di Barcellona, prima di perdere contro il russo Andrey Rublev ai quarti di finale di Madrid.

Il numero 3 del mondo non potrà dunque riscattare la sconfitta rimediata dodici mesi fa contro Marozsan agli Internazionali d’Italia e inevitabilmente ci saranno importanti scossoni anche per quanto riguarda il tabellone del Masters 1000 di Roma. Il serbo Novak Djokovic sarà testa di serie numero 1 e sarà inserito nella parte alta, mentre Jannik Sinner sarà numero 2 del seeding e verrà collocato nella parte bassa. Va annotato che il tennista italiano si è ritirato a Madrid per un’infiammazione all’anca e si spera che possa recuperare, mentre il balcanico non gioca dal 13 aprile (ko contro il norvegese Casper Ruud nella semifinale del Principato).

Il russo Daniil Medvedev diventerà numero 3, ma anche sulla sua effettiva partecipazione a Roma ci sono dei dubbi visto che ieri si è ritirato durante la sfida contro il ceco Jiri Lehecka. Il tedesco Alexander Zverev diventa numero 4, mentre Casper Ruud e Andrey Rublev saranno o 5 o 6, seguiti dal greco Stefanos Tsitsipas e dal polacco Hubert Hurkacz. Il forfait di Alcaraz cambia così anche i connotati dei possibili avversari di Jannik Sinner nelle eventuali fasi calde del torneo.

Le teste di serie designate per essere suoi rivali nei quarti di finale sarebbero così Ruud, Rublev, Tsitsipas, Hurkacz. Se dovesse rinunciare Medvedev allora non ci sarebbe più Ruud ma il bulgaro Grigor Dimitrov. In semifinale le tds del seeding possibili rivali sono la 3 e la 4, dunque Medvedev e Zverev oppure Zverev e Ruud se il russo non dovesse presentarsi. Novak Djokovic potrebbe essere affrontato soltanto in un’eventuale finale da parte del fuoriclasse altoatesino.