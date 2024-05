Ciclismo, Wout Van Aert rientra al Giro di Norvegia: “Sarà un test”

Wout Van Aert torna in corsa. Il belga originariamente nel suo programma aveva in mente di correre il Giro d’Italia, ma il bruttissimo infortuno alla Attraverso le Fiandre ha compromesso parte del suo 2024: frattura della clavicola destra e di diverse costole e un’incrinatura allo sterno che hanno reso non semplice il suo recupero.

Il fuoriclasse del Team Visma | Lease a Bike è pronto finalmente a tornare e lo farà al Giro di Norvegia che andrà in scena dal 23 al 26 maggio prossimi. Ancora non sono noti i prossimi programmi, con il Tour de France che per il fiammingo rimane ancora in dubbio.

“Non è sempre stato facile stare in disparte, ma fortunatamente ora posso guardare di nuovo avanti – ha detto il belga. Non vedo l’ora di mettere di nuovo un numero di gara. Nelle ultime settimane sono riuscito ad allenarmi sempre di più, ma è in corsa è diverso. Quindi, il mio obiettivo principale è quello di mettermi alla prova e vedere come me la cavo in gara. Senza alcuna aspettativa”.

Anche il suo direttore sportivo Merijn Zeeman ha fatto il pompiere: “È fantastico averlo nuovamente in squadra dopo l’incidente. Parte senza alcuna pressione sulle prestazioni. È un buon momento per lui per mettersi di nuovo alla prova nelle competizioni. Non sappiamo ancora come sarà il resto del suo programma di gare. Lo vedremo nelle prossime settimane”.