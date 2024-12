Wout van Aert torna al ciclocross: svelato il calendario con sei gare

Wout van Aert disputerà sei gare di ciclocross durante l’inverno. Il fuoriclasse belga ha svelato la propria programmazione agonistica per quanto riguarda le prove nel fango, confermando che si cimenterà ancora in questa specialità e che non si concentrerà esclusivamente sulla strada. L’alfiere della Visma | Lease a Bike farà il proprio esordio lunedì 23 dicembre a Mol (Belgio) per una tappa del Superprestige.

A seguire correrà sempre nel suo Paese natale tra Loenhout (prova dell’Exact Cross, il 27 dicembre), Gullegem (Superprestige, 4 gennaio) e Dendermonde (gara di Coppa del Mondo, il 5 gennaio). Il 30enne, bronzo a cronometro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tre volte Campione del Mondo di ciclocross, uscirà dal Belgio soltanto il 19 gennaio per andare a Benidorm (Spagna) in occasione di una tappa dei Coppa del Mondo. Ultimo appuntamento a Maasmechelen il 25 gennaio, ancora per il massimo circuito internazionale itinerante.

Il nativo di Herentals, che quest’anno ha saputo vincere tre tappe alla Vuelta di Spagna e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, non corre dal 3 settembre 2024, quando si ritirò nel corso della sedicesima frazione della corsa a tappe in terra iberica in seguito a un infortunio. Nelle dichiarazioni di rito ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Il ciclocross rimane il mio primo amore, motivo per cui mi piace tornarci ogni inverno“.

Wout van Aert ha poi proseguito: “Quest’inverno abbiamo optato per un programma di sei gare che si adattano bene al mio piano di allenamento. Sarà una stagione di ciclocross a cui mi avvicinerò puramente per amore dello sport, ma con ambizioni modeste. Dopo il mio incidente alla Vuelta e il mio infortunio al ginocchio, è essenziale sfruttare al meglio il tempo che ho per prepararmi alla stagione su strada. Alcune gare di ciclocross si adattano bene a questo piano, ma il programma è volutamente più limitato rispetto agli anni precedenti“.

Il ciclocross farà da preparazione alle Classiche di primavera, dove punterà a conseguire risultati degni di nota. Per il momento non è prevista la sua presenza ai Mondiali di ciclocross previsti il 2 febbraio a Lievin (Francia). Sfida con Mathieu van der Poel e Tom Pidcock? Per il momento non è in calendario, ma Benidorm potrebbe essere un’opzione se l’olandese decidesse di essere al via. Dopo queste sei gare andrà in Spagna per proseguire la propria preparazione proprio in vista della stagione su strada.

CALENDARIO CICLOCROSS WOUT VAN AERT

23 dicembre Superprestige a Mol

27 dicembre Exact Cross a Loenhout

4 gennaio Superprestige a Gullegem

5 gennaio Coppa del Mondo Dendermonde

19 gennaio Coppa del Mondo a Benidorm

25 gennaio Coppa del Mondo a Maasmechelen