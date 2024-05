Christian Scaroni dopo il quarto posto al Giro d’Italia: “Pensiamo giorno per giorno, ci riproverò”

In una giornata per scalatori puri nell’ordine d’arrivo il nome più sorprendente è sicuramente quello di Christian Scaroni al termine della durissima sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 con arrivo a Monte Pana. Il corridore dell’Astana Qazaqstan ha infatti colto un eccezionale quarto posto, miglior piazzamento in carriera nella Corsa Rosa.

Uno Scaroni all’attacco quello visto in queste settimane, davvero in grande spolvero: un corridore totale, che nel futuro può togliersi soddisfazioni importanti (ricordiamo era giunto quinto a Fano).

Le sue parole ad Eurosport: “Una grande sofferenza, ho fatto gli ultimi due chilometri davvero a tutta. Ho creduto in me stesso, ma non è stato abbastanza per la vittoria. Ma, dietro questi campioni, come Pogacar e Martinez, è un bel risultato. Ora pensiamo giorno per giorno”.

E aggiunge: “Una tappa molto dura, molto fredda. Onestamente, adoro questo meteo, il freddo, ma oggi non è bastato per prendere una vittoria. Sicuramente ci riproverò nei prossimi giorni. Finché la mia condizione sarà buona, ci proverò tutti i giorni“.