Challenger Cagliari, Lorenzo Musetti si arrende in Finale a Mariano Navone in due set

Si ferma a un passo dal traguardo Lorenzo Musetti. Il toscano (n.29 del ranking) si è dovuto arrendere nella Finale del Sardegna Open (Challenger 175) all’argentino Mariano Navone (n.41 della classifica mondiale). Il sudamericano si è imposto con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 47 minuti di gioco. Più solido Navone rispetto a Musetti al servizio e nell’economia di questo atto conclusivo è stato il fattore discriminante.

Per l’argentino è il primo titolo del 2024, dopo le tre Finali perse a Buenos Aires, Rio de Janeiro e a Bucarest. Per il carrarino una buona settimana a Cagliari, ma c’è ancora tanto da fare per essere all’altezza di quello che lui stesso si aspetta. Da notare che per Navone questa è la 24ª vittoria in 33 incontri nel 2024, a testimonianza della sua grande ascesa (n.33 del ranking virtuale).

Nel primo set Lorenzo comprende da subito che al servizio sarà dura. Il suo avversario trova grande profondità nei colpi. L’allievo di Simone Tartarini fatica e il break arriva nel secondo game. La reazione però dell’azzurro è immediata e grazie ad alcune soluzioni pregevoli il contro-break matura. Si entra nella fase calda e Musetti, cancellate due palle set al suo rivale nel nono game, è bravo a sfruttare un decimo gioco poco brillante dell’argentino per impattare. Tuttavia, il servizio non dà una mano al nostro portacolori, che perde il turno alla battuta successivo e il 7-5 sorride a Navone.

Nel secondo set la tenuta mentale di Musetti si scioglie come neve al sole. Annullata una palla break in apertura, il classe 2002 del Bel Paese fatica terribilmente con il servizio nei giochi successivi e per Navone è semplice scappare via. Con un netto 6-1, il titolo di Cagliari è del sudamericano.