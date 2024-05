Canottaggio, il 4 senza conquista in scioltezza il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024!

Il quattro senza senior maschile dell’Italia, composto da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, già medaglia d’argento agli Europei, vince a mani basse sul Lago Rotsee la regata finale di qualificazione olimpica e vola a Parigi 2024: a Lucerna, in Svizzera, l’imbarcazione azzurra tiene la testa della gara dall’inizio alla fine ed approda senza patemi ai Giochi.

La 21ma qualificazione della storia (presenza ininterrotta da Seul 1988) del quattro senza senior maschile viene sancita a conclusione di una cavalcata imperiosa, iniziata dalla vittoria in batteria di domenica, con accesso diretto alla finale odierna, e culminata con il successo conclusivo in una gara in cui il primo posto azzurro non è mai messo in discussione.

L’Italia, infatti, prende la testa fin da subito, precedendo ai 500 metri Svizzera, Sudafrica e Germania, tutte racchiuse in meno di un secondo. Gli azzurri aumentano il numero di colpi ed a metà gara passano con 0.78 sulla Svizzera, ma con le altre imbarcazioni che perdono terreno man mano.

A 500 metri dal traguardo i giochi paiono già compiuti: l’Italia passa in testa con 1.45 sugli elvetici, ma con 4.37 sulla Germania, terza. Nel finale gli azzurri, non sazi, incrementano ancora e vanno a vincere in 6’00″24, staccando ulteriormente la Svizzera, che si accontenta della piazza d’onore a 2.42, volando ai Giochi assieme all’Italia.

ORDINE D’ARRIVO QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE

1. Italia (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl) 6.00.24

2. Svizzera 6.02.66

3. Germania 6.04.54

4. Danimarca 6.07.89

5. Sudafrica 6.08.45

6. Ucraina 6.14.25