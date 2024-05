Canottaggio, 54 azzurri in raduno a Varese in preparazione del Preolimpico e della Coppa del Mondo a Lucerna

Comincia quest’oggi il lungo raduno indetto dal Direttore Tecnico della Nazionale italiana di canottaggio Franco Cattaneo in preparazione di un fondamentale doppio appuntamento previsto sul leggendario Rotsee di Lucerna, la regata finale di qualificazione olimpica su scala mondiale (19-21 maggio) per Parigi 2024 e la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo (24-26 maggio).

Il collegiale si terrà alla Schiranna di Varese fino al 21 maggio e per l’occasione sono stati convocati 54 atleti, di cui 33 uomini e 21 donne. Lo staff tecnico del DT Cattaneo sarà composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Santaniello (Capo Allenatore settore Paralimpico), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Alessio Marzocchi (Allenatore settore Paralimpico) e Luigi Scala (Collaboratore Aggregato U23).

Di seguito l’elenco completo dei convocati per il raduno di Varese: Stefano Oppo, Aisha Rocek, Laura Meriano, Stefania Gobbi, Niels Torre, Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Giacomo Perini, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Luca Conti, Luca Vicino, Marco Vicino, Alessandra Faella, Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori, Alice Gnatta, Alfonso Scalzone, Jacopo Frigerio, Elisa Mondelli, Enrico D’Aniello, Giuseppe Vicino, Veronica Bumbaca, Kiri English-Hawke, Davide Mumolo, Nicolò Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato, Davide Comini, Matteo Della Valle, Stefania Buttignon, Giorgia Pelacchi, Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares, Davide Verità, Emanuele Gaetani Liseo, Carolina Foresti, Silvia Crosio, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Brianna Carafa D’Andria, Marco Frank.