Canoa velocità, Casadei/Tacchini vincono nel C2 1000 in Coppa del Mondo! Podio per Olympia della Giustina

Va in archivio a Szeged, in Ungheria, un’altra sessione di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità: sette le finali in programma, con l’Italia protagonista nelle tre specialità non olimpiche. Spiccano la vittoria di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 1000 maschile, ed il gradino più basso del podio centrato da Olympia della Giustina nel C1 500 femminile.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 200 femminile doppietta canadese con Katie Vincent prima in 45.54 davanti alla connazionale Sophia Jensen, seconda in 46.16, a 0.62, mentre sale sul gradino più basso del podio la cubana Yarisleidis Cirilo Duboys, terza in 46.21, a 0.67.

Nel K1 500 femminile doppietta neozelandese, ma a trionfare è Aimee Fisher, vittoriosa in 1:46.19, la quale batte la connazionale Lisa Carrington, seconda in 1:46.52, a 0.33, mentre completa il podio la belga Hermien Peters, terza in 1:48.98, a 2.79.

Nel K1 1000 maschile doppietta dei padroni di casa magiari con Balint Kopasz primo in 3:24.19 ed Adam Varga secondo in 3:25.40, a 1.21, mentre il gradino più basso del podio va al lusitano Fernando Pimenta, terzo in 3:25.48, a 1.29.

Nel C1 1000 maschile ad imporsi è il brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz, primo in 3:45.84, il quale supera il transalpino Adrien Bart, secondo in 3:47.23, a 1.39, mentre la terza posizione va all’atleta individuale neutrale Zakhar Petrov in 3:47.32, a 1.48.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C2 1000 maschile dominio incontrastato di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, vittoriosi in 3:31.32: al secondo posto i polacchi Kacper Damian Sieradzan ed Adrian Klos chiudono in 3:36.42, con un ritardo di 5.10. Gradino più basso del podio per i brasiliani Gabriel Assuncao Nascimento e Mateus Nunes Bastos Dos Santos, terzi in 3:37.25, a 5.93. Nella finale diretta, con sei equipaggi al via, sesto ed ultimo posto per l’altra coppia azzurra composta da Mattia Alfonsi e Dawid Szela in 3:38.74, a 7.42.

Nel C1 500 femminile centra il gradino più basso del podio Olympia Della Giustina, terza in 2:05.87, a 2.70 dalla magiara Agnes Anna Kiss, vittoriosa in 2:03.17 davanti alla connazionale Bianka Nagy, seconda in 2:05.19, a 2.02.

Nel K1 2oo maschile quinto posto per Andrea Domenico Di Liberto in 35.12 (+0.80) e nona piazza per Simone Bernocchi in 35.43 (+1.11) nella gara vinta dal lituano Ignas Navakauskas in 34.32 davanti al polacco Jakub Stepun, secondo in 34.58 (+0.26), ed al lusitano Messias Baptista, terzo in 34.74 (+0.42).