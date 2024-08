Canoa velocità, alle Olimpiadi arriva un argento. Eguagliato il bottino di Tokyo 2020

A Tokyo 2020, con il solo settore del kayak qualificato nella canoa velocità, fu Manfredi Rizza nel K1 200 a conquistare l’argento, ma la specialità è stata poi esclusa dal programma di Parigi 2024, edizione nella quale, al contrario della precedente, l’Italia era presente con la sola canadese.

La copertina dei Giochi di Parigi 2024 va certamente a Carlo Tacchini, capace di mettersi al collo la medaglia d’argento nella prima finale olimpica della canadese biposto maschile sulla distanza dei 500 metri con Gabriele Casadei.

A seguire, inoltre, l’azzurro ha anche centrato l’ultimo atto nel C1 1000, nella quale ha raccolto un ottimo quinto posto finale. Nella stessa specialità, invece, Nicolae Craciun non ha superato i quarti di finale, terminando anzitempo il proprio cammino a Parigi 2024.

Il bilancio degli azzurri alle Olimpiadi è dunque positivo, in quanto si è almeno pareggiato il bilancio di Tokyo 2020, esito non scontato alla vigilia, data la sola qualificazione in due specialità, con tre atleti in gara. A Los Angeles 2028 si dovrà fare meglio.