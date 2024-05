Canoa slalom, Italia undicesima nel K1 maschile a squadre agli Europei. Titoli ai cechi ed alle slovene

A Tacen (Lubiana), in Slovenia, si è conclusa la penultima giornata degli Europei senior 2024 di canoa slalom, interamente dedicata al kayak: dopo le gare individuali, culminate con l’oro di Giovanni De Gennaro, lo stesso azzurro, assieme a Gabriele Grimandi e Xabier Ferrazzi è stato protagonista della prova a squadre, chiusa però in undicesima posizione.

La gara maschile viene vinta dalla Repubblica Ceca, grazie ad un percorso netto completato in 105.17, con ampio margine sull’Austria, all’argento in 109.52, a 4.35 nonostante il percorso netto. Bronzo per la Francia in 109.86, a 4.69, col risultato condizionato da 8 penalità. Undicesima l’Italia con 215.12, a 109.95, con ben 108 penalità a causa di 4 tocchi di palina e 2 salti di porta.

La prova femminile, senza azzurre in gara, va invece alla Slovenia, vittoriosa in 124.55, con 2 penalità, mentre alla piazza d’onore si attesta la Francia, seconda con 131.82, a 7.27, con 6 penalità. Gradino più basso del podio per la Repubblica Ceca, terza in 133.77, a 9.22, con 4 penalità.