Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei: tredici azzurri in gara a Lubiana

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche da banco di prova per le selezioni interne in vista di Parigi 2024.

L’Italia si è qualificata sia nel kayak che nella canadese, sia tra gli uomini che tra le donne, mentre la gara di qualificazione olimpica del cross kayak su base mondiale è in programma l’8 ed il 9 giugno a Praga (Repubblica Ceca) e non vi potranno prendere parte quegli atleti che hanno già conquistato un pass non nominale per i Giochi.

Per l’Italia, dunque, non potranno prendere parte alla gara di qualificazione Marta Bertoncelli, Paolo Ceccon, Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro, ma gli ultimi due saranno in gara agli Europei sia nel K1 che nel cross kayak, opportunità che sarà loro concessa anche alle Olimpiadi qualora dovessero essere selezionati dall’Italia.

Assieme a loro, agli Europei saranno in gara nella nuova specialità olimpica anche Zeno Ivaldi e Tommaso Panico tra gli uomini e chiara Sabattini tra le donne: potrebbero poi essere loro, dunque, a cercare tra un mese circa la qualificazione nel Preolimpico di cross kayak, per completare il contingente dell’Italia a Parigi 2024.

CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI CANOA SLALOM

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

CANOA CLUB BOLOGNA: Gabriele GRIMANDI

KAYAK FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

C.S. CARABINIERI: Paolo CECCON, Roberto COLAZINGARI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

G.S. MARINA MILITARE: Zeno IVALDI

IVREA CANOA CLUB: Tommaso PANICO

KAYAK CROSS FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI