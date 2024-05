Canoa slalom, assolo di Klaudia Zwolinska agli Europei nel K1. Pankova e Franklin a completare il podio

Il successo più importante della carriera per Klaudia Zwolinska. La ceca si porta a casa la medaglia d’oro nella finale del kayak agli Europei di canoa slalom di Tacen, in Slovenia, riscattandosi così dall’argento ottenuto la scorsa estate.

La polacca, terza nella batteria della mattina, è autrice di una prova da applausi, senza incappare in penalità di sorta che le permettono di chiudere in 95.77. Dopo di lei c’erano le due sorprese di giornata, la slovacca Zuzana Pankova e la ceca Antonie Galuskova, la migliore in mattinata. La prima si conferma su buoni livelli, chiudendo in 100.72 e prendendosi il secondo posto provvisorio, che diventa ufficiale dopo la ara della Galuskova, che non ripete l’exploit di poche ore fa ed è settima.

In questo modo è Mallory Franklin a prendersi il terzo gradino del podio in 102.30 ottenendo così la ventesima medaglia continentale della sua carriera. Quinta invece Tereza Fiserova, alle spalle anche della francese Emma Vuitton.

Da ricordare come in gara non ci fossero atlete italiane. Stefanie Horn, unica azzurra iscritta alla prova, ha deluso con un trentunesimo tempo complessivo nella batteria della mattinata.