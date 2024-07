LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Stefanie Horn ci prova nel K1 femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata della canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver visto gli atleti destreggiarsi nelle batterie della giornata d’apertura della manifestazione olimpica, quest’oggi si assegnerà il primo titolo sulle acque di Vaires-sur-Merne, quello del K1 femminile, evento che si preannuncia combattuto ed imprevedibile, con l’Italia che sogna di potersi giocare il podio.

Nelle batterie andate in scena nella giornata di ieri, la migliore del lotto è stata l’australiana Jessica Fox, autrice del tempo più veloce con il crono di 92.18, la quale ha preceduto la polacca Klaudia Zwolinska (+0.85) e la francese Camille Prigent (+1.07). Fox sarà la donna da battere nel pomeriggio odierno: l’oceanica va alla caccia del quarto alloro consecutivo nel kayak, e il primo d’oro nella specialità dopo essersi messa al collo il metallo più pregiato nella canadese a Tokyo.

Per l’Italia sarà al via Stefanie Horn. La classe 1991 nata in Germania si è qualificata per le semifinali in settima posizione con il tempo di 95.43, completando una discreta prova nella seconda run. Horn non è una delle favorite principali per le medaglie, sebbene l’azzurra possa avere nel suo arsenale il colpo da prime tre posizioni. Fondamentale per l’italiana qualificarsi per la finale, per poi andare a caccia della medaglia olimpica sfuggita per pochissimo a Tokyo, dove Horn fu quarta.

Si partirà alle ore 15.30 nelle acque di Vaires-sur-Merne con le semifinali del kayak femminile, mentre alle 17.45 sarà la volta dell'ultimo atto del medesimo evento.