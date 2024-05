Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 24 maggio, tv, programma, streaming, tabellone prova a squadre

Archiviate le prove individuali, è giunto il momento del Team Event in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Saranno 13 i Paesi impegnati nella prova a squadre miste che chiude definitivamente il programma della rassegna iridata.

Presente anche l’Italia con a disposizione i seguenti atleti: Giovanni Esposito (-73 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Nicholas Mungai (+90 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Asya Tavano (+70 kg) ed Erica Simonetti (+70 kg).

Gli azzurri debutteranno al primo turno contro l’Olanda, per poi incrociare eventualmente ai quarti i campioni olimpici in carica della Francia. In caso di sconfitta con i transalpini, il team italiano se la vedrebbe ai ripescaggi con la perdente del quarto di finale tra Georgia e la vincente del match Ungheria-Mongolia. Nella parte alta del tabellone il Giappone ha i favori del pronostico dalla sua parte, ma attenzione in ottica bronzo a Uzbekistan, Corea del Sud e Germania.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie della sesta giornata dei Mondiali di Abu Dhabi saranno visibili in diretta streaming su Judo TV, Eurosport.it e discovery+, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in tv su Sky Sport Max (streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go e Now). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024 OGGI

Venerdì 24 maggio

Ore 10.00 Eliminatorie Team Event ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Ore 16.00 Final Block Team Event ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Final Block su Sky Sport Max.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, Eurosport.it e discovery+; Final Block su Judo TV, Rai Play Sport 2, Sky Go, Now, Eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giovanni Esposito (-73 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Nicholas Mungai (+90 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Asya Tavano (+70 kg), Erica Simonetti (+70 kg).