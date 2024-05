Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 22 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Grande attesa in casa Italia per la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in programma sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Saranno quattro complessivamente gli atleti azzurri impegnati quest’oggi nelle tre categorie individuali di peso previste: -90 kg maschile, -70 kg femminile e -78 kg femminile.

In gara l’argento iridato 2022 Christian Parlati, al rientro dopo un problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare diverse competizioni tra cui gli Europei, per provare a risalire il ranking e rientrare tra le otto teste di serie ai Giochi. Obiettivo pass olimpico ancora da sigillare invece per Kim Polling (terza al Grand Slam di Astana al debutto con la Nazionale italiana) nei -70 kg, mentre Irene Pedrotti dovrà inventarsi qualcosa di speciale per superare la nuova compagna di squadra e ribaltare così in extremis le gerarchie interne. Fari puntati inoltre su Alice Bellandi, che punta indubbiamente ad una medaglia e possibilmente alla vittoria nei -78 kg.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie mattutine della quarta giornata dei Mondiali di Abu Dhabi saranno visibili diretta streaming su Judo TV, Eurosport.it e discovery+, mentre il Final Block verrà trasmesso anche su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (streaming su Rai Play, Sky Go e Now). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024 OGGI

Mercoledì 22 maggio

Ore 9.00 Eliminatorie 70, 78 kg femminili e 90 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Ore 16.00 Final Block 70, 78 kg femminili e 90 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Final Block su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, Eurosport.it e discovery+; Final Block su Judo TV, Rai Play, Sky Go, Now, Eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Irene Pedrotti (70 kg), Kim Polling (70 kg), Alice Bellandi (78 kg), Christian Parlati (90 kg).