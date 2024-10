LIVE Italia-Israele, Nations League calcio in DIRETTA: match da non sbagliare ad Udine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele, Nations League, Spalletti punta su Raspadori.

L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. La squadra di Luciano Spalletti giocherà oggi al Bluenergy Stadium di Udine con qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro il Belgio, con l’obiettivo di mantenere il primo posto nel Gruppo 2, dove la Francia è in agguato a breve distanza.

Sono sei i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo incontro risalente al 9 settembre a Budapest, in cui gli Azzurri si sono imposti 2-1 nell’andata della Nations League grazie ai gol di Frattesi e Kean. L’Italia non ha mai perso contro Israele, collezionando cinque vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto durante i Mondiali del 1970 in Messico. Nei cinque scontri più recenti, Israele ha segnato solo due reti contro la formazione italiana.

Probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. CT: Simon.

