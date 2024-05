Calcio, il Genoa batte il Bologna: Malinovksy e Vitinha decidono l’anticipo di Serie A

Il Genoa ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo della 38ma giornata della Serie A. Il Grifone è passato in vantaggio al 13′ con Malinovsky su invito di Martin e poi ha raddoppiato al 59′ con la rete di Vitinha, bravo ad approfittare dell’assist di Gudmundsson. Gli ospiti non sono riusciti a reagire e hanno così il torneo con un ko.

Il Genoa ha così concluso il campionato all’undicesimo posto. Il Bologna, che aveva già festeggiato la qualificazione alla Champions League, è al quarto posto ma rischia di subire il sorpasso da parte dell’Atalanta (a due punti di distacco ma con due partite ancora da giocare). Se la Dea dovesse superare i felsinei, l’Italia avrà soltanto cinque squadre in Champions League e la Roma dovrà accontentarsi dell’Europa League.