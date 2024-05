Calcio, il Borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League! PSG battuto anche in casa per 0-1

I tedeschi del Borussia Dortmund tornano in finale di Champions League dopo 13 anni: la compagine teutonica, dopo aver vinto per 1-0 in casa all’andata, si impone per 0-1 anche al ritorno in casa dei transalpini del PSG e passa all’ultimo atto della manifestazione: decisivo questa sera il gol al 50′ di Mats Hummels.

I transalpini possono recriminare per i quattro legni colti nella ripresa: colpiscono il palo Zaire-Emery, Nuno Mendes e Mbappé mentre la traversa dice di no a Lee. Al contrario, il Borussia Dortmund nel primo tempo era stato fermato da un gran intervento di Donnarumma su Adeyemi.

Nella ripresa, però, arriva subito la rete che decide la sfida: al 50′, su corner di Brandt, è bravo Hummels a liberarsi della marcatura di Beraldo ed a colpire i transalpini con l’inzuccata vincente che spedisce il Borussia Dortmund in finale di Champions League.