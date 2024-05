Calcio, Champions League: Fullkrug fa sognare il Borussia Dortmund, PSG cade in Germania 1-0

Il primo round è del Borussia Dortmund. La squadra di Edin Terzic gioca un bello scherzetto al Paris Saint-Germain, imponendosi al Signal Iduna Park per 1-0 grazie al gol di Niklas Fullkrug al 35′ del primo tempo nella semifinale di andata di Champions League. Delusione per Mbappé e compagni, che non sono riusciti a mettere costantemente sul piatto la loro qualità.

Anche perché l’inizio della partita è abbastanza sonnecchiante, con Dembelé che ci prova un paio di volte da fuori con il suo destro a giro, ma la prima occasione vera è sul piede di Sabitzer, che viene stoppato dall’uscita di Donnarumma.

Il Borussia prende piano piano campo e sigla meritatamente il gol del vantaggio: lancio in verticale di Schlotterbeck che vede bene Fullkrug, tenuto in gioco da un distratto Marquinhos. Il centravanti tedesco stoppa il pallone di destro portandoselo sul sinistro e con un fendente rasoterra infila Donnarumma per l’1-0.

Per i francesi piove sul bagnato con l’infortunio di Hernandez, che alza bandiera bianca; la squadra di Luis Enrique spinge il possibile a inizio secondo tempo, trovando un doppio palo con le conclusioni di Mbappé e Hakimi al 51′. Al 60′ però Fullkrug si divora il 2-0, mandando alta la girata di prima intenzione sul cross di Sancho, mentre venti minuti dopo è Dembelé a sparare alto da buona posizione, non trovando il gol dell’ex. Il risultato non cambia fino alla fine, ma rimane ancora tutto aperto per la sfida di ritorno al Parco dei Principi.