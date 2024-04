Calcio, grande spettacolo nell’andata dei quarti di Champions League. Pareggi pirotecnici a Madrid e Londra

Dopo quasi un mese di pausa, riparte nel migliore dei modi la Champions League 2023-2024 con una serata magica in occasione delle prime due sfide d’andata dei quarti di finale. Show totale e 10 gol segnati complessivamente tra l’Emirates di Londra ed il leggendario Santiago Bernabeu di Madrid, in attesa dei match di ritorno che risulteranno decisivi in entrambi i casi per la qualificazione.

Pareggio pirotecnico per 3-3 nel confronto stellare tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Manchester City di Pep Guardiola, che hanno dato vita ad una delle partite più belle della stagione ed in generale degli ultimi anni nelle coppe europee. I Citizens, passati in vantaggio dopo 2 minuti con Bernardo Silva, hanno accusato un pesantissimo uno-due ravvicinato del Real (autogol di Dias e rete di Rodrygo) tra il 12′ ed il 14′ per poi ribaltare tutto nel secondo tempo con le marcature di Foden al 66′ e Gvardiol al 71′. Nel finale i Blancos sono però riusciti ad impattare sul 3-3 grazie a Valverde, tenendo viva la speranza di qualificazione in vista del ritorno in trasferta a Manchester.

Gol e grandi giocate anche nell’altra partita di serata tra Arsenal e Bayern Monaco, terminata in pareggio per 2-2. I Gunners hanno approcciato bene, sbloccando il punteggio dopo 12 minuti con il gol di Saka, ma i bavaresi hanno cambiato l’inerzia della contesa portandosi addirittura in vantaggio con le reti di Gnabry e Kane (su rigore) tra il 18′ ed il 32′. La compagine londinese ha poi trovato il pareggio definitivo al 76′ con Trossard.