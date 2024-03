Calcio: la Roma si esalta, il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina

Giornata esaltante per le squadre italiane nelle Coppe Europee di calcio: tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno dovrebbe dare un posto in più al Bel Paese in chiave Champions League.

Il tardo pomeriggio ha visto un Olimpico in fiamme per la Roma di Daniele De Rossi: i giallorossi hanno dato spettacolo tramortendo per 4-0 il Brighton di Roberto De Zerbi. Non c’è stata davvero storia: ad aprire le danze il solito Paulo Dybala su assist perfetto di Leandro Paredes, poi la goleada con a segno Romelu Lukaku, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Quarti di finale messi in cassaforte.

Anche il Milan, nonostante una prestazione non all’altezza, può gioire: a San Siro lo Slavia Praga si ritrova in dieci dopo 25′ con il rosso diretto a Diouf, ma i rossoneri fanno fatica. Arriva il vantaggio di Olivier Giroud, poi il pareggio ceco di Doudera dopo due minuti. Prima della fine del primo tempo Reijnders e Loftus-Cheek lanciano i rossoneri che non dilagano e Schranz accorcia le distanze. Ci pensa il solito Leao a risolvere la situazione, creando il gol del definitivo 4-2 poi realizzato da Pulisic.

Folle la partita della Fiorentina. I viola, in trasferta in Israele contro il Maccabi Haifa, vanno subito in vantaggio con Nzola dopo due minuti, ma vengono superati dalle reti di Seck e Kinda. Beltran pareggia al 59′, poi tornano avanti i padroni di casa con Khalaili prima delle reti di Mandragora e Barak allo scadere che consegnano il 4-3 alla banda di Italiano.