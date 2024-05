Calcio a 5: Olimpus Roma, L84 e Meta Catania vanno sull’1-0 nei playoff scudetto. Pari fra Napoli e Eboli

Gara -1 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 regala spettacolo ai suoi appassionati. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Vittorie larghissime per Olimpus Roma e Meta Catania. I capitolini infatti si sono imposti per 6-1 sull’Italservice Pesaro, mentre i siciliani addirittura per 7-1 sul Genzano.

Di più stretta misura invece l’affermazione della L84, per 6-4, sul Sandro Abate, con Napoli ed Eboli che, nel primo atto del derby campano, hanno addirittura pareggiato 4-4 in una partita spumeggiante finita ai supplementari, dopo il 2-2 dei regolamentari. Di seguito il quadro sui playoff.

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE – GARA-1 (gara-2 13-14/05, ev. gara-3 17-18/05)

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 6-1

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 7-1

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 4-4 d.t.s.

4) L84-SANDRO ABATE 6-4

SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4