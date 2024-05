Calcio a 5: Italservice Pesaro, Meta Catania e L84 staccano il pass per le semifinali

Dopo la qualificazione del Napoli, la Serie A 2023-2024 di calcio a 5 ha definito le altre sue semifinaliste per i playoff scudetto di un’annata che si conferma imprevedibile. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle gare-3 che si sono disputate quest’oggi.

La sorpresa assoluta è quella dell’Italservice Pesaro che, in trasferta, si è imposta per 2-4 sul campo dell’Olimpus Roma, testa di serie numero 1 di questa post season ed ora eliminata. I marchigiani affronteranno in semifinale la Meta Catania, con i siciliani abili nell’imporsi per 5-0, fra le mura amiche, contro il Genzano, incapace di entrare in partita.

Infine la L84: i piemontesi la spuntano per 3-2 sulla Sandro Abate in una partita dove prima sono andati sotto 0-1, poi sono stati sopra 3-1, ed infine hanno resistito al ritorno dei campani. Di seguito il recap del primo turno dei playoff della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 ed il quadro verso le semifinali scudetto del massimo campionato italiano di futsal.

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE – GARA-3

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-META CATANIA

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-L84 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y