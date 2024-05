Boxe: Gianluigi Malanga avanza agli ottavi al Preolimpico di Bangkok, ancora vivo il sogno Parigi 2024

Gianluigi “Gigi” Malanga si qualifica per gli ottavi di finale del Preolimpico di boxe in corso di svolgimento a Bangkok, Thailandia. L’azzurro, con un verdetto unanime dei giudici (5-0), ha superato il boliviano Josè Maria Nunez nei 63,5 kg.

In sostanza, per l’Italia continua la speranza di avere almeno 9 pugili (in attesa del debutto di Melissa Gemini, potenzialmente colei che potrebbe far toccare quota 10 al nostro Paese) alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il prossimo avversario di Malanga sarà uno tra il kazako Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr e il turco Mizan Akyol. Su di lui sono ormai riposte tutte le ultime speranze thailandesi dell’Italia in campo maschile, considerato che sono stati eliminati Federico Serra, Michele Baldassi e Salvatore Cavallaro.

Il nuovo combattimento si terrà nella sera thailandese di domani, corrispondente nei fatti al pomeriggio italiano. Qualora Malanga dovesse vincere ancora, il successivo ritorno sul ring sarebbe il 31 maggio e poi ancora il 1° giugno, prima di mattina e poi di pomeriggio (tempi italiani).