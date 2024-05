Break dance, OQS Shanghai 2024: le B-Girl azzurre Anti ed Alessandrina accedono alla fase a gironi

Anche per la break dance sono scattate le Olympic Qualifier Series, manifestazione in due tappe che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024: a Shanghai, in Cina, si sono svolte le preselezioni e le prequalificazioni, che hanno ridotto il numero degli atleti in gara da 40 a 16.

Tra le 40 B-Girls in gara per le ultime carte olimpiche vi sono tre azzurre, ovvero B-Girl Anti, B-Girl Alessandrina e B-Girl Spidergirl, al secolo Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Ceseri. Le tre azzurre hanno passato in blocco la prima fase delle preselezioni, che ha promosso 32 delle 40 atlete in gara alle battaglie delle prequalificazioni.

Nel turno successivo Anti ha battuto l’israeliana Nadia per 2-0 con score di 16-2 (7-2 e 9-0), mentre Alessandrina ha superato la canadese Tiff per 2-0, con punteggio di 14-4 (duplice 7-2), invece Spidergirl è stata sconfitta dalla polacca Paulina.

Lo scontro è finito sull’1-1, ma la polacca è stata premiata dalla somma dei punteggi: 6-3 per l’azzurra il Round 1, 2-7 per Paulina il Round 2, per un totale di 8-10 per la polacca. Spidergirl ha così chiuso al 17° posto, mentre Anti ed Alessandrina domani saranno entrambe inserite nel Gruppo B della fase preliminare.