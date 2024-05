Beach volley, Nicolai/Cottafava si sbloccano con i campioni del mondo! Seconda fase in bilico per le coppie azzurre ad Espinho

Inizia con tanta sofferenza ma anche con un successo di prestigio per l’Italia del beach volley il penultimo Elite 16 prima della fine della rincorsa al pass per Parigi in programma ad Espinho in Portogallo. Due scoinfitte e un successo che tiene ancora accese le speranze di qualificazione di Nicolai/Cottafava alla fase ad eliminazione diretta, mentre Menegatti/Gottardi vanno a sbattere contro le loro “bestie nere” e domani dovranno superarsi per risalire la china.

In campo maschile è iniziata male l’avventura di Nicolai/Cottafava che sono usciti sconfitti da quella che doveva essere la partita meno complicata del loro girone contro gli australiani Hodges/Schubert. In realtà questo è stato il momento peggiore per affrontare Hodges/Schubert che sono in piena corsa per centrare la qualificazione e hanno assoluta necessità di superare il primo turno per entrare fra le prime 17 coppie qualificate direttamente a Parigi. Infatti gli australiani hanno giocato un grande match approfittando di un po’ di ruggine della coppia azzurra che, già certa della qualificazione, ha lavorato molto dal punto di vista fisico nelle ultime settimane e non è ancora al meglio della condizione.

Hodges/Schubert hanno messo subito le cose in chiaro e sono partiti a razzo nel primo set portandosi sull’11-6 e poi sul 14-8. Sotto 18-11 gli azzurri hanno provato a rialzare la testa piazzando un break di 1-4 ma si sono dovuti arrendere con il punteggio di 21-16. Nel secondo set grandissimo equilibrio. Si gioca punto a punto fino al 19 pari, poi sono gli azzurri ad avere il primo set ball, annullato dalla coppia australiana che ribalta la situazione e vince 22-20.

Nel secondo incontro del girone, opposti ai campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner, gli azzurri hanno colto la seconda vittoria consecutiva con i campioni iridati imponendosi 2-1 al termine di un match rocambolesco e strano. La coppia italiana ha dominato il primo set con il punteggio di 21-11, nel secondo set sono stati i cechi ad avere la meglio con il punteggio di 21-12 (con un break di 7-0 da 13-11 a 20-11). Ad altalena anche il tie break con gli azzurri prima avanti 7-5, poi sotto 8-10 e infine bravi sull’11-12 a piazzare il break decisivo di 3-0 che ha incanalato il match sui binari giusti: 15-13. Domani Nicolai/Cottafava dovranno però vincere la sfida con i qatarini Cherif/Ahmed per puntare alla qualificazione perchè una sconfitta con qualsiasi punteggio rischia di essere deleteria per gli azzurri.

In campo femminile debutto con sconfitta e un po’ di delusione per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che passano alla cassa per pagare il dazio nei confronti delle spagnole Alvarez/Moreno che per due anni consecutivi hanno eliminato le italiane ai quarti di finale dell’Europeo e stavolte le hanno battute 2-1 in una sfida molto importante che ha aperto il girone per entrambe.

Nel primo set le due squadre si sono inseguite a singhiozzo. Le italiane non sono riuscite a sfruttare un vantaggio di 15-12, sono state raggiunte e superate nel finale con un break di 0-4 dalle spagnole, brave ad imporsi 21-19. Nel secondo set italiane di nuovo avanti 14-9 ma torna minaccioso l’incubo rimonta con la coppia spagnola che si avvicina nel punteggio fino al 19-18 ma nel finale si arrende con il punteggio di 21-19. L’incubo rimonta, però, si materializza nel tie break. Gottardi/Menegatti scattano avanti 10-6 e 12-8, conquistano tre match ball sul 14-11 e poi spengono letteralmente la luce. Le spagnole rimontano e vanno addirittura a servire per il match sul 14-15. Le azzurre annullano due match ball ma al terzo si arrendono 16-18 con una sporta piena di rimpianti.

Domani Menegatti/Gottardi affronteranno alle 10.00 una delle coppie del momento, le brasiliane Barbara/Carol che quest’anno sono state prime a Doha, terze a Tepic e quinte a Brasilia e che habnno già sconfitto due volte la coppia italiana, proprio a Doha e a Tepic. A chiudere le azzurre affronteranno alle 17.00 le australiane Mariafè/Clancy che, quando sentono odore di Giochi Olimpici, sono sempre molto pericolose da affrontare.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (24-22, 22-20), Stam/Schoon (NED)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-11, 21-11). Pinheiro/Castro (POR)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (14-21, 12-21), Stam/Schoon (NED)-Nuss/Kloth (USA) 2-1 (17-21, 23-21, 15-9). 24/5 18: Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA), Nuss/Kloth (USA)-Pinheiro/Castro (POR) [12]

Pool C. Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-19, 16-18), Carol/Barbara (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (21-13, 18-21, 15-12). 24/5 10: Mariafe/Clancy (AUS)-Álvarez/Moreno (ESP), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 17: Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP), Gottardi/Menegatti (ITA)-Mariafe/Clancy (AUS).

Pool B. Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-9, 14-21, 15-13), Hughes/Cheng (USA)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (12-21, 16-21). 24/5 9: Müller/Tillmann (GER)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN). 14: Hughes/Cheng (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Xue/Xia (CHN)-Müller/Tillmann (GER).

Pool A. Tina/Anastasija (LAT)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (22-24, 21-10, 15-6), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (21-18, 22-20). Hüberli/Brunner (SUI)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-18, 23-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-18, 14-21, 15-10). 24/5 13: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Tina/Anastasija (LAT)-Hüberli/Brunner (SUI)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. Evandro/Arthur (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (17-21, 21-15, 15-13), George/Andre (BRA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-15, 21-16). Pedrosa/Campos (POR), Evans/Budinger (USA) 0-2 (17-21, 17-21), George/Andre (BRA)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-13). 24/5 19: George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA), Evandro/Arthur (BRA)-Pedrosa/Campos (POR).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (14-21, 17-21), Boermans/de Groot (NED)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (19-21, 21-23). 24/5 12: Bryl/Łosiak (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Boermans/de Groot (NED)-Ehlers/Wickler (GER). 20: Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL)

Pool B. Cottafava/Nicolai (ITA)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (25-23, 21-18). Cherif/Ahmed (QAT)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (21-18, 17-21, 15-9), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (11-21, 21-12, 13-15). 24/5 15: Perusic/Schweiner (CZE)-Hodges/Schubert (AUS), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool A. Oggi 15: van de Velde/Immers (NED)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-23, 21-18, 15-12), Ahman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-16, 23-21). 24/5 11: Partain/Benesh (USA)-Mol/Berntsen (NOR), Åhman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED). 16: Åhman/Hellvig (SWE)-Mol/Berntsen (NOR), van de Velde/Immers (NED)-Partain/Benesh (USA)