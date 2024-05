Beach volley, è doppietta azzurra a Cervia! Trionfo per Bianchin/Scampoli e Dal Corso/Viscovich!

È festa grande per l’Italia a Cervia. Doppia vittoria azzurra sulla sabbia del bagno Fantini che ha ospitato il primo torneo Future italiano della stagione. In campo femminile addirittura due le coppie italiane sul podio.

Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, dopo il secondo posto della scorsa settimana a Pingtan, conquistano la prima vittoria della stagione battendo in finale 2-0 (21-19, 21-19) le paraguaiane Michelle/Poletti dopo aver superato in semifinale 2-0 (21-19, 21-18) le australiane Foeming/Milutinovic.

Terzo gradino del podio per Reka Orsi Toth/Bianchi che avevano perso 2-1 (18-21, 21-17, 15-10) la semifinale con Michelle/Poletti, poi hanno sconfitto nella finale per il terzo posto 2-1 (21-27, 18-21, 15-12) ) le australiane Fleming/Milutinovic.

In campo maschile primo trionfo di coppia per Dal Corso/Viscovich che ha dominato la finale maschile contro i tedeschi Henning/Poniewaz vincendo 2-0 (21-17, 21-11). Gli azzurri in semifinale hanno superato gli svizzeri Friedli/Haussener 2-1 (15-21, 21-16, 15-9). Terzo gradino del podio per i francesi Aye/Aye.