Beach volley, azzurri: brividi e turno superato ad Espinho! Domani le due coppie italiane negli ottavi

Emozioni a non finire, ma alla fine entrambe le coppie italiane, che non avevano iniziato col piede giusto l’avventura dell’élite 16 di Espinho ieri, sono riuscite a superare lo scoglio del girone e domani saranno nuovamente in campo per dare l’assalto ai quarti di finale.

Giornata da odissea per Gottardi/Menegatti che sono riuscite a sfatare il tabu Carol/Barbara vincendo 2-1 al termine di una vera e propria battaglia. la coppia brasiliana è sempre stata avanti nel primo set fino al 16-14, poi la rimonta delle azzurre che si è concretizzata con un break nel finale di 3-0 (19-17) che ha aperto la strada per il 21-19 conclusivo. Nel secondo set le azzurre hanno tenuto la scia delle rivali fino al 12-11, poi il break di 7-0 che ha aperto la strada per la vittoria delle sudamericane con il punteggio di 21-13.

Le italiane sono state molto brave a mettersi subito alle spalle il set precedente e a partire forte nel parziale decisivo portandosi in un baleno sul 7-2. Le brasiliane si sono riavvicinate sul 9-6 ma nel finale le azzurre hanno ristabilito le distanze vincendo 15-9.

Nel secondo match di giornata la coppia italiana ha quasi sistemato le cose nel primo set. Menegatti e Gottardi sono stati due cicloni in campo ed hanno letteralmente demolito le australiane Mariafè/Clancy con il punteggio di 21-9. Nel secondo set è cambiato lo scenario molto in fretta: la coppia australiana si è portata avanti 9-3 e non si è fatta più avvicinare fino al 21-16 che ha riaperto il match. La coppia azzurra nel tie break aveva solo il compito di non farsi staccare troppo dalle rivali, visto che in caso di vittoria delle australiane si sarebbe andati al quoziente punti, favorevole alle italiane. E così è stato: si è giocato punto a punto e, dopo tre match ball annullati alla coppia australiana e uno alle azzurre, sono state Mariafè/Clancy ad avere la meglio ma senza sorriso perchè a superare il turno sono state Menegatti/Gottardi.

In campo maschile c’era assoluto bisogno di una vittoria per Nicolai/Cottafava nella sfida con i qatarini Cherif/Ahmed, per centrare l’accesso agli ottavi e gli italiani hanno risposto positivamente imponendosi con un sofferto ma meritato 2-1. Nel primo set gli azzurri scattano avanti 13-8 ma vengono subito ripresi dai rivali sul 13-12. Italiani ancora avanti 17-13 e 20-16 ma il successo arriva dopo tre set ball annullati (21-19).

Nel secondo set la coppia azzurra si è trovata a rincorrere (8-12) ma è riuscita a pareggiare il conto a quota 17, prima di subire il break decisivo (17-19) e di cedere con il punteggio di 19-21. Nel terzo parziale, decisivo ai fini del passaggio del turno, gli azzurri sono partiti forte (8-5) ed hanno incrementato il loro vantaggio nella seconda parte riuscendo ad imporsi 15-8 e chiudendo così il girone al secondo posto. Più tardi il sorteggio degli ottavi.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (24-22, 22-20), Stam/Schoon (NED)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-11, 21-11). Pinheiro/Castro (POR)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (14-21, 12-21), Stam/Schoon (NED)-Nuss/Kloth (USA) 2-1 (17-21, 23-21, 15-9). Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-16, 21-18), Nuss/Kloth (USA)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-15, 21-12)

Pool C. Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (19-21, 21-19, 16-18), Carol/Barbara (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (21-13, 18-21, 15-12). Mariafe/Clancy (AUS)-Álvarez/Moreno (ESP) 1-2 (21-16, 18-21, 11-15), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (19-21, 21-13, 9-15). Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (21-23, 19-21), Gottardi/Menegatti (ITA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-9, 16-21, 16-18).

Pool B. Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-9, 14-21, 15-13), Hughes/Cheng (USA)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (12-21, 16-21). Müller/Tillmann (GER)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (15-21, 21-15, 15-8), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-15, 26-24), Hughes/Cheng (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (15-21, 27-29), Xue/Xia (CHN)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-17, 22-20).

Pool A. Tina/Anastasija (LAT)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (22-24, 21-10, 15-6), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-0 (21-18, 22-20). Hüberli/Brunner (SUI)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-18, 23-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-18, 14-21, 15-10). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-13, 21-14), Tina/Anastasija (LAT)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-1 (21-16, 14-21, 20-18)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. Evandro/Arthur (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (17-21, 21-15, 15-13), George/Andre (BRA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-15, 21-16). Pedrosa/Campos (POR), Evans/Budinger (USA) 0-2 (17-21, 17-21), George/Andre (BRA)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-16, 21-13). George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA), Evandro/Arthur (BRA)-Pedrosa/Campos (POR).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (14-21, 17-21), Boermans/de Groot (NED)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (19-21, 21-23). Bryl/Łosiak (POL)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 0-2 (18-21, 20-22), Boermans/de Groot (NED)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (17-21, 14-21). Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL)

Pool B. Cottafava/Nicolai (ITA)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (25-23, 21-18). Cherif/Ahmed (QAT)-Hodges/Schubert (AUS) 2-1 (21-18, 17-21, 15-9), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (11-21, 21-12, 13-15). Perusic/Schweiner (CZE)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (18-21, 17-21), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-19, 19-21, 15-8).

Pool A. Oggi 15: van de Velde/Immers (NED)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-23, 21-18, 15-12), Ahman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-16, 23-21). Partain/Benesh (USA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-14, 21-14), Åhman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (21-23, 25-23, 7-15). Åhman/Hellvig (SWE)-Mol/Berntsen (NOR) 2-0 (21-0, 21-0), van de Velde/Immers (NED)-Partain/Benesh (USA) 2-1 (21-15, 16-21, 15-7)