Basket: Segafredo-Virtus Bologna, finisce l’attuale sponsorizzazione. Ma Zanetti rassicura sulla permanenza

Il colpo arriva come uno scossone, una specie di fulmine a ciel (non troppo) sereno sulla testa del basket italiano. La Segafredo, con un comunicato, ha annunciato la fine dell’attuale sponsorizzazione della Virtus Bologna, che durava dal 2016.

Questo il comunicato: “La società Segafredo Zanetti SpA, leader del settore del caffè, oggi annuncia la decisione di non rinnovare l’attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna.

Questa decisione è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l’obiettivo di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali.

Segafredo Zanetti SpA intende adottare nuove strategie per rafforzare il prestigio del marchio, mantenendo la sua reputazione di eccellenza nel settore del caffè, l’impegno nell’offrire ai suoi consumatori esperienze uniche e di alta qualità con sempre al centro la soddisfazione del cliente“.

Un colpo che ha generato ogni sorta di commenti sotto le torri, ma a rassicurare, almeno per il momento, ci pensa il patron Massimo Zanetti, appositamente contattato dal Gazzettino: “È semplicemente scaduto il vecchio contratto di sponsorizzazione e stiamo negoziando quello nuovo, ma restiamo a Bologna e alla Virtus. Non cambierà niente“. Il che chiarisce anche la parola “attuale” nel comunicato precedente.