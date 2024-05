Basket, playoff Serie A: Virtus Bologna, vittoria comoda con Tortona. Reggio Emilia fa il colpo a Venezia

Si parla emiliano nella prima giornata dei playoff di Serie A di pallacanestro. Virtus Bologna e Unahotels Reggio Emilia si portano a casa gara-1 dei quarti di finale post season, iniziando così con il piede giusto la loro marcia verso la finale scudetto.

Per le Vu Nere è quasi dominio con la Bertram Tortona, che va ko per 92-80. La squadra di Banchi inizia bene in attacco con buone percentuali, per poi incepparsi mentre gli ospiti trovano di squadra un buonissimo flow offensivo, andando a ribaltare piano piano l’inerzia fino al 44-48 dell’intervallo.

Ma Bologna ammazza la partita nel terzo parziale, inanellando un parziale di 21-6 in sette minuti tenendo a digiuno la Bertram per quattro giri d’orologio e rendendo l’ultimo parziale una mera formalità. La squadra di Banchi tira con il 57% da due, tre uomini in doppia cifra con Cordinier il migliore con 18 punti seguito da Belinelli e Lundberg, per Tortona non bastano i 15 di Baldasso.

Reggio Emilia invece fa il colpaccio al Taliercio e torna a vincere una partita di playoff dopo otto anni. La Reyer Venezia si arrende con il punteggio di 74-82 perdendo il fattore campo, rimanendo a inseguire praticamente per tutta la partita la squadra di Priftis che tocca anche il +11 grazie ad una gran prova dall’arco (12/26).

A quattro minuti dal termine i lagunari però tornano sotto grazie a due triple di Wiltjer e l’appoggio di Kabengele per il pareggio all’ultimo minuto, ma sale in cattedra Jamar Smith che con due liberi e una tripla scrivono la parola fine alla partita. L’ex Unics Kazan è l’MVP con 25 punti e 5/6 da tre punti, con lui ci sono i 18 di Galloway e i 10+7 di Tarik Black. Kabengele il migliore di Venezia con 14 punti e 9 rimbalzi.