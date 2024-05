Basket, la Serie A completa la regular season con l’ultima giornata con ancora alcuni verdetti da emettere tra playoff e retrocessioni

Ultimo turno di Serie A di basket per la regular season 2023-2024 prima di concentrarsi sui playoff al via già sabato 11 maggio con le gare-1 dei quarti di finale. Le sedici squadre impegnate nel massimo Campionato del Belpaese scenderanno in campo in contemporanea domenica 5 maggio alle 18:15, dove rimangono da decidere ancora l’ottavo ed ultimo posto per i playoff e la seconda retrocessa in A2 insieme alla Happy Casa Brindisi: scopriamo quindi insieme cosa ci attende dal weekend cestistico.

La Dinamo Sassari oramai salva ospita al PalaSerradimigni l’Unahotels Reggio Emilia qualificata ai playoff come quinta testa di serie a distanza di alcuni anni dall’ultima volta, mentre la GeVi Napoli sfida la Givova Scafati in un derby tutto campano tra due compagini che non si tireranno indietro nemmeno questa volta. La Nutribullet Treviso attende al Palaverde di Villorba la Bertram Derthona Tortona, con i veneti che devono per forza vincere per assicurarsi la permanenza in Serie A dando però uno sguardo a quanto succede sugli altri campi.

L’Umana Reyer Venezia attende invece in casa una Carpegna Prosciutto Pesaro alla ricerca di un disperato successo per provare ad evitare la retrocessione, con i marchigiani che però devono sperare in un contemporaneo ko di Treviso per salvarsi al foto-finish. La Virtus Bologna completa la stagione regolare di fronte al proprio pubblico contro la Dolomiti Energia Trentino per chiudere al primo posto in classifica assicurandosi così la certezza del fattore campo nelle partite decisive dei playoff. Match che promette sicuramente scintille quello tra l’Estra Pistoia e l’Openjobmetis Varese, con i toscani che da neo-promossi hanno sorpreso tutti riuscendo a centrare il pass per i la post-season mentre i lombardi si sono guadagnati la salvezza domenica scorsa.

La Germani Brescia incrocia al PalaLeonessa la Happy Casa Brindisi già condannata alla Serie A2 nonostante il successo di sette giorni fa contro l’Umana Reyer Venezia – i bresciani si trovano in terza posizione a -2 dalla coppia Virtus Bologna-Olimpia Milano, ma sperano in un passo falso dei milanesi per provare a salire di un gradino in classifica. L’EA7 Emporio Armani completa quindi il turno nel derby lombardo contro la Vanoli Cremona, con i meneghini che in caso di contemporanea vittoria della Virtus Bologna si ritroverebbero al secondo posto per la differenza canestri.