Basket, il Barcellona bussa alla porta di Milano: interessa Shields

L’Olimpia Milano non sta splendendo in questo primo scorcio di playoff. Fattore campo perso nelle prime due partite con Trento, ci sarà bisogno di un colpaccio fuori casa per poter rimettere le cose a posto. Intanto però il basket mercato torna a farsi sentire, con protagonista Shavon Shields, protagonista assoluto in gara-2.

La guardia americana naturalizzata danese è entrata nell’obiettivo del Barcellona, che vorrebbe mettere mano al proprio pacchetto esterni nella prossima stagione. Infatti sia Nikola Kalinic che Oriol Paulì non faranno parte del progetto blaugrana e si è pensato proprio al giocatore delle scarpette rosse, ormai in Lombardia dal 2020.

Ci sarebbe il problema contrattuale, con Shields che è legato a Milano da altri due anni di accordo, ma il cambio di agenzia che da Doug Neustadt lo ha portato a firmare con la Sigma Sports di Matteo Comellini potrebbe nascondere qualcosa. Magari una volontà di cambiare maglia e di testarsi ad altri livelli.

Ma il Barcellona dovrebbe comunque cercare un accordo sia con la società meneghina, che detiene lo stesso i diritti su di lui per i prossimi due anni, che con il Baskonia, che in Spagna ha una sorta di ‘diritto di prelazione’ avendo i diritti del giocatore stesso sul territorio iberico.