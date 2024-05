Basket: Gigi Datome nuovo coordinatore dell’attività delle Nazionali maschili

Novità di un certo qual rilievo arrivano dall’ultimo Consiglio Federale della FIP svoltosi oggi. In particolare, sono le questioni legate all’ambiente azzurro a fare particolare rumore, anche per via dei cambiamenti che proprio dalle parti del Salone d’Onore del CONI, sono stati annunciati.

In particolare, a Gigi Datome toccherà il ruolo di coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali Maschili. Non da subito, però: l’incarico lo avrà dal prossimo 1° luglio, con funzioni aggiuntive vicarie di Gianni Petrucci, numero uno federale, in relazione all’attività della Nazionale maggiore. Rimane direttore generale, con part time, Salvatore Trainotti. Annunciata inoltre la presentazione delle nuove maglie azzurre il prossimo 28 maggio, al quartier generale di ITA Airways a Fiumicino.

Ulteriore discussione si è creata sul problema dell’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, un tema portato avanti a livello governativo, che ha riguardato molto il calcio, ma che ha fatto drizzare parecchie antenne anche nel mondo del basket. In questo senso Petrucci si è incontrato col Ministro dello Sport Andrea Abodi, insieme al presidente di LBA Umberto Gandini. Le parti si riaggiorneranno alla ricezione della bozza definitiva.

Appuntato poi il tema delle seconde squadre dei team di LBA, un’ipotesi che nasce anche da modelli lontani dai nostri confini (uno facilmente individuabile è quello spagnolo). Si specifica che, in caso di realizzazione del progetto, non sarà obbligatorio aderirvi.