Basket femminile: l’Autosped Derthona fa festa con la promozione in Serie A1

L’Autosped BCC Derthona Basket di Castelnuovo Scrivia, che da anni ha una vera e propria sinergia con il Derthona Basket vero e proprio (quello di Tortona, in A maschile), è promosso in Serie A1 femminile. Vittoria per 2-0 nella serie finale per la promozione su San Giovanni Valdarno, con gara-2 terminata per 59-81 a favore della formazione piemontese. Si completa così il quadro delle scalate nel massimo campionato iniziato ieri con Alpo.

Da diversi anni tra le migliori rappresentazioni del basket femminile in A2, il Derthona Basket si è trovato a vivere una stagione di quelle veramente importanti. Record di 24-2 in stagione regolare, poi imbattibilità nei playoff in cui sono arrivati i 2-0 su Alperia Bolzano, Martina Treviso e appunto San Giovanni Valdarno.

Con Orazio Cutugno nel ruolo di viceallenatore, e tra le figure di riferimento Alice Pedrazzi nel ruolo di GM, l’Autosped ha saputo spesso mettere in campo formazioni di ottimo livello. Quest’anno il salto di qualità ulteriore, in cui è mancata solo la Coppa Italia di categoria, sfuggita in finale contro Udine.

Questo il roster che ha disputato gara-2 della finale promozione: Sofia Marangoni, Nina Premasunac, Alyssa Cerino, Gianella Espedale, Francesca Leonardi, Valentina Baldelli, Carlotta Gianolla, Aida Thiam, Carlotta Cocuzza, Beatrice Attura, Matilde Castagna, Francesca Melchiori.