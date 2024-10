Basket femminile: Derthona dominante contro Brescia nell’anticipo di Serie A1

Vittoria molto netta dell’Autosped G BCC Derthona Basket sul Brixia Basket nell’anticipo di Serie A1 2024-2025. La squadra guidata da Orazio Cutugno supera per 86-68 le bresciane (prive anche di Tassinari, con cui le strade si sono separate), sfruttando bene i 22 punti di Nathalie Fontaine, i 21 di Beatrice Attura e i 16 di Elisa Penna. Dall’altra parte non bastano i 16 dalla panchina di Anna Togliani e i 15 di Marzia Tagliamento e Vasiliki Kouka. Le due squadre si trovavano a quota 2 punti in classifica; ora naturalmente il club bianconero sale a quota 4.

Inizia già molto bene Derthona con Attura in particolare spolvero, ma almeno inizialmente è soprattutto Louka a tenere incollata Brescia. Sale in cattedra però anche Elisa Penna, con cinque punti in fila che lanciano il 16-8 casalingo; assieme ad Attura costruisce un vantaggio di 12 punti, parzialmente tamponato da Tagliamento ed Estebas (25-18 dopo 10′).

Louka prova ancora una volta a tenere in piedi le ospiti, ma le bianconere hanno tanta qualità in più, da Arado a Marangoni. Hanno però anche dei blackout particolarmente lunghi che permettono a Tagliamento e Nikolic di riportare Brescia fino al -1 (35-34 a 1’59” dall’intervallo). A fermare il recupero ci pensa Penna, e proprio da lei parte un velocissimo parziale di 9-0 cui contribuiscono Fontaine ed Attura per il 44-34 a metà gara.

Proprio Attura rientra segnando i primi due punti del terzo periodo, ma qui la grande protagonista è Fontaine che mette il turbo e porta Derthona sul +15 (58-43). Il vantaggio casalingo arriva fino ai 16 punti, ma Togliani e Tagliamento danno ancora qualche speranza alle ospiti con due triple di una certa importanza che significano 62-52 prima dell’appoggio di Gatti del 64-52 a 10′ dal termine. L’inizio dell’ultimo quarto, però, è nel segno di Caterina Dotto, che sa quando e come chiudere i conti. E lo fa con due liberi, una tripla e l’aiuto di Penna e Marangoni: 73-52, che si trasforma poi nell’86-68 finale.

AUTOSPED G DCC DERTHONA BASKET-RMB BRIXIA BASKET 86-68

DERTHONA – Dotto 5, Marangoni 9, Fontaine* 22, Torelli ne, Premasunac, Leonardi 3, Arado* 6, Attura* 21, Melchiori* 2, Penna* 16, Gatti 2. All. Cutugno

BRIXIA – Johnson* 5, Togliani 16, Tagliamento* 15, Estebas* 2, Moreni ne, Louka* 15, Zucchini ne, Bongiorno 2, Ivanova* 8, Dell’Olio, Pinardi ne, Nikolic 5. All. Cesaro